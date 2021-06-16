Экс-супруга Аршавина простилась с фанатами и извинилась

Девушка рассказала, что у нее опускаются руки из-за всех негативных событий, которые с ней происходят. Она извинилась перед детьми за то, что не может обеспечить им достойную жизнь и даже просто дать жилье. В конце Казьмина заявила, что больше не будет публиковать посты в Instagram.