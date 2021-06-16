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Экс-супруга Аршавина простилась с фанатами и извинилась

Елизавета Назарова
1 час назад
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост в Instagram, в котором попрощалась со своими поклонниками и извинилась перед семьей.
Экс-супруга Аршавина простилась с фанатами и извинилась
Фото: @arshavina_alisia__mb@arshavina_alisia__mb
Девушка рассказала, что у нее опускаются руки из-за всех негативных событий, которые с ней происходят. Она извинилась перед детьми за то, что не может обеспечить им достойную жизнь и даже просто дать жилье. В конце Казьмина заявила, что больше не будет публиковать посты в Instagram.
«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все»
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая супруга Аршавина лишилась волос.
Звёзды,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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