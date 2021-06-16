Елена Воробей рассказала об отдыхе в Испании

“Испания встретила меня пустым аэропортом, палящим солнцем и красным кабриолетом. Мурлыкая под нос хитульник Любы Успенской «А я сяду в кабриолет», я закинула в багажник на тот момент пустой чемодан и помчалась в Roses. Неделя пролетела неприлично быстро. Многочасовые прогулки по горным тропам бескрайнего заповедника Кап-де-Креус, медитация у старейших дольменов Средиземноморья Dolmen Pedra Gentil и морские прогулке на яхте вдоль испанских берегов L’Escala, Empurianrava, Port Lligate ,Cadaqués, дом-музей Сальвадора Дали и в дали и вблизи, забеги в кафешки и ресторашки, рыбалка на закате и пикники с друзьями. Кое-что я изредка фото-видео фиксировала. Сегодня я уже в Москве. Бегу на встречу с Софой Рабинович) Я соскучилась. А вы?” – пишет Елена Воробей в своем микроблоге в Instagram.