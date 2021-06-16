За что жена олигарха Гусинского поливает его грязью?

Так, в последнем посте она написала, как почти 30 лет жила в постоянном абьюзе и упрёках со стороны мужа: “Ты бездарная и ни на что не похожа! Ты ничтожество с помойки. Она вспоминает, как он бил её. То же самое было и в отношениях с актрисой Ольгой Прокофьевой
, которая променяла почти олигарха на “паршивого актёришку вторых ролей из её театра, дебила-гитариста”.
Елена вспоминает, как однажды при попытке её ударить о голову Владимира разбилась бутылка шампанского, он был сильно напуган и после этого начал “на словах уважать жену”. Один знакомый сказал Елене, что её истории похожи на “мемуары брошенной жены”. Действительно, всё это напоминает Санта-Барбару. На это супруга олигарха ответила, что муж её не только не собирается бросать, но и угрожает расправой, если она уйдет. Пока супруги официально не разведены, хотя Гусинская упоминала об изменах с молодой девушкой. Женщина намерена довести дело до конца, чтобы Владимир Гусинский оставил её в покое.
Пользователи в комментариях советуют заняться собой, найти работу и заниматься любимыми делами. Так или иначе, точка в этой истории ещё не поставлена. Елена продолжает поливать Владимира грязью, называя его “последней мразью”, и “надеяться на более позитивные партнерские отношения в будущем”.