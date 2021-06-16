За что жена олигарха Гусинского поливает его грязью?

Елена вспоминает, как однажды при попытке её ударить о голову Владимира разбилась бутылка шампанского, он был сильно напуган и после этого начал “на словах уважать жену”. Один знакомый сказал Елене, что её истории похожи на “мемуары брошенной жены”. Действительно, всё это напоминает Санта-Барбару. На это супруга олигарха ответила, что муж её не только не собирается бросать, но и угрожает расправой, если она уйдет. Пока супруги официально не разведены, хотя Гусинская упоминала об изменах с молодой девушкой. Женщина намерена довести дело до конца, чтобы Владимир Гусинский оставил её в покое.