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За что жена олигарха Гусинского поливает его грязью?

New Magazine
1 час назад
Сейчас интернет-сообщество обсуждает историю о том, как олигарх, бывший медиамагнат и владелец новостного ресурса NEWSru Владимир Гусинский разводится со своей супругой Еленой. Женщина сама подливает масла в огонь, публикуя откровенные посты в Facebook и рассказывая в красках о совместной жизни с почти уже бывшим супругом.
За что жена олигарха Гусинского поливает его грязью
Фото: New MagazineNew Magazine
Так, в последнем посте она написала, как почти 30 лет жила в постоянном абьюзе и упрёках со стороны мужа: “Ты бездарная и ни на что не похожа! Ты ничтожество с помойки. Она вспоминает, как он бил её. То же самое было и в отношениях с актрисой Ольгой Прокофьевой, которая променяла почти олигарха на “паршивого актёришку вторых ролей из её театра, дебила-гитариста”.
Елена вспоминает, как однажды при попытке её ударить о голову Владимира разбилась бутылка шампанского, он был сильно напуган и после этого начал “на словах уважать жену”. Один знакомый сказал Елене, что её истории похожи на “мемуары брошенной жены”. Действительно, всё это напоминает Санта-Барбару. На это супруга олигарха ответила, что муж её не только не собирается бросать, но и угрожает расправой, если она уйдет. Пока супруги официально не разведены, хотя Гусинская упоминала об изменах с молодой девушкой. Женщина намерена довести дело до конца, чтобы Владимир Гусинский оставил её в покое.
Пользователи в комментариях советуют заняться собой, найти работу и заниматься любимыми делами. Так или иначе, точка в этой истории ещё не поставлена. Елена продолжает поливать Владимира грязью, называя его “последней мразью”, и “надеяться на более позитивные партнерские отношения в будущем”.
Звёзды,Владимир Гусинский,Ольга Прокофьева,NEWSru.com,
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