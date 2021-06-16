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На слуху: МакSим попала в больницу с поражением легких

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: певица МакSим попала в больницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лидер «Несчастного случая» потерял жилье в пандемию

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев лишился квартиры из-за пандемии коронавируса. Музыкант купил жилье в ипотеку, но из-за отмены концертов не смог заплатить.

Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой

Кадр из видео
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял своего коллегу Дмитрия Губерниева после скандала с Ольгой Бузовой. Выпуск шоу доступен на YouTube.

Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

@maksimartist
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Иглесиас показал младшую дочь от Курниковой

Певец Энрике Иглесиас показал подросшую дочь Машу, которая родилась в паре с теннисисткой Анной Курниковой. Он опубликовал фото в своем Instagram.

«Институт брака не имеет смысла»: бурные романы Чиповской

@chi_pa
Уже через несколько лет после попадания на киноэкран Анна Чиповская быстро вошла в список самых востребованных актрис нашей страны. Пользуясь своей яркой внешностью, она сумела понравиться ряду известных режиссеров театра и кино.
Звёзды,Энрике Иглесиас,Анна Чиповская,Марина Максимова,Дмитрий Губерниев,Иван Ургант,Анна Курникова,Алексей Кортнев,РИА Новости,
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