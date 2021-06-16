На слуху: певица МакSим попала в больницу

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На слуху: МакSим попала в больницу с поражением легких
Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
Лидер «Несчастного случая» потерял жилье в пандемию
РИА Новости
Лидер группы "Несчастный случай"
Алексей Кортнев
лишился квартиры из-за пандемии коронавируса. Музыкант купил жилье в ипотеку, но из-за отмены концертов не смог заплатить.
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Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой
Кадр из видео
Телеведущий
Иван Ургант
в эфире своего шоу на Первом канале высмеял своего коллегу
Дмитрия Губерниева
после скандала с Ольгой Бузовой. Выпуск шоу доступен на YouTube.
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Певица МакSим попала в больницу с поражением легких
@maksimartist
Певица
Марина Максимова
, известная как МакSим, попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
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Иглесиас показал младшую дочь от Курниковой
globallookpress.com
Певец
Энрике Иглесиас
показал подросшую дочь Машу, которая родилась в паре с теннисисткой
Анной Курниковой
. Он опубликовал фото в своем Instagram.
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«Институт брака не имеет смысла»: бурные романы Чиповской
@chi_pa
Уже через несколько лет после попадания на киноэкран
Анна Чиповская
быстро вошла в список самых востребованных актрис нашей страны. Пользуясь своей яркой внешностью, она сумела понравиться ряду известных режиссеров театра и кино.
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Звёзды
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Энрике Иглесиас
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Анна Чиповская
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Марина Максимова
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Дмитрий Губерниев
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Иван Ургант
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Анна Курникова
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Алексей Кортнев
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РИА Новости
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