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Тяжелобольную жену Аршавина выселяют из особняка на улицу

Стелла Шмель
40 минут назад
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд, где выступала истцом против Алисы Аршавиной, бывшей жены спортсмена. Алиса до последнего боролась за право жить с тремя детьми в загородном доме, который построил Андрей.
Но дело в том, что по документам просторный особняк в Коломягах записан именно на мать футболиста, а она оказалась против того, чтобы Алиса Аршавина и дети жили в этом доме.
Еще в прошлый раз суд вынес решение в пользу футболиста и его матери, но на это Алиса подала апелляцию и вновь проиграла.
"Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится — перейдут к принудительному",
- заявил в разговоре со StarHit адвокат Татьяны Павел Волошин.
"Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна",
- написала Алиса в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена - Прим. ред.).
"Я дальше не могу идти вперёд. Я не могу бороться против ветреных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице".
@arshavina_alisia__mb
Напомним, недавно на женщину посыпались несчастья. У Алисы Аршавиной диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание, из-за которого начался некроз носа, затем она попала в клинику с острым панкреатитом и провела в коме четыре дня.
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