Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд, где выступала истцом против Алисы Аршавиной , бывшей жены спортсмена. Алиса до последнего боролась за право жить с тремя детьми в загородном доме, который построил Андрей.

Но дело в том, что по документам просторный особняк в Коломягах записан именно на мать футболиста, а она оказалась против того, чтобы Алиса Аршавина и дети жили в этом доме.

Еще в прошлый раз суд вынес решение в пользу футболиста и его матери, но на это Алиса подала апелляцию и вновь проиграла.

"Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится — перейдут к принудительному",

- заявил в разговоре со StarHit адвокат Татьяны Павел Волошин.

"Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна",

- написала Алиса в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена - Прим. ред.).

"Я дальше не могу идти вперёд. Я не могу бороться против ветреных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице".

@arshavina_alisia__mb