Бывший гендир «Муз-ТВ» раскрыл гонорар Кудрявцевой

Давлетяров также вспомнил о причинах конфликта, который произошел между ним и Кудрявцевой в 2020 году, и объяснил, почему лично не сказал ей о том, что она не будет вести премию. Он заверил, что решил не сообщать об этом телеведущей, так как был уверен, что она заставит его изменить решение. При этом, по словам бывшего главы «Муз-ТВ», в сценарии премии для Кудрявцевой была предусмотрена другая роль.