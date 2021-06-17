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Бывший гендир «Муз-ТВ» раскрыл гонорар Кудрявцевой

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад
Бывший генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров рассказал о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой и раскрыл сумму гонораров, которые она получала за ведение премии и работу на канале. Видео опубликовано на YouTube.
Бывший гендир «Муз-ТВ» раскрыл гонорар Кудрявцевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В интервью Алене Жигаловой Давлетяров сообщил, что в последние годы ведущей платили по миллиону рублей за каждую премию «Муз-ТВ». Он также подтвердил, что поначалу она делала эту работу бесплатно.
При этом за обычные программы, которые Кудрявцева вела на канале, она «получала какие-то копейки», отметил бывший гендиректор «Муз-ТВ».
«Но мы говорили честно, что для этого у нас денег нет», — подчеркнул он.
Давлетяров также вспомнил о причинах конфликта, который произошел между ним и Кудрявцевой в 2020 году, и объяснил, почему лично не сказал ей о том, что она не будет вести премию. Он заверил, что решил не сообщать об этом телеведущей, так как был уверен, что она заставит его изменить решение. При этом, по словам бывшего главы «Муз-ТВ», в сценарии премии для Кудрявцевой была предусмотрена другая роль.
«Никто не собирался ее обижать, более того, все самые лучшие проекты "Муз-ТВ" были у Леры Кудрявцевой», — заявил Давлетяров. Тем не менее после ссоры они прекратили общение с ведущей.
Звёзды,Арман Давлетяров,Лера Кудрявцева,
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