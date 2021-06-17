Гузеева заявила, что простые люди завидуют звездам

Актрису возмутило, что диспетчер скорой помощи разговаривала с ее коллегой Лерой Кудрявцевой по-хамски. Звезда уверенна, что никому не известная «сошка» почувствовала себя важной особой.

Лера Кудрявцева в своем микроблоге разразилась гневной тирадой. Ведущая объяснила, что несколько дней назад ее близкому стало плохо. Налицо были все признаки инсульта. Они пытались вызвать скорую помощь.

Частные клиники и государственные учреждения не смогли подать машину быстро. Карета скорой помощи приехала лишь спустя 3,5 часа после обращения. Звезда была поражена ситуацией, которая происходит в столичной медицине сейчас.

Кудрявцева осознала, что многие нуждающиеся люди могут попросту не дождаться помощи, даже в экстренных случаях.

Звезда подняла серьезный вопрос, и в комментариях отметились не только ее подписчики. Коллеги по цеху также выражали свое мнение. В их числе оказалась Лариса Гузеева . Телесваха, прочитав о ситуации, сделала акцент на поведении диспетчеров.

Лариса предположила, что Кудрявцевой нахамили, услышав ее фамилию. Дама уверена — любая «сошка» сочтет большим событием возможность поставить на место звезду, например, Кудрявцеву. Позже, по мнению Гузеевой, такие женщины бегут рассказывать о своем величии подружкам за чаем.

Лера опровергла предположения Гузеевой. Телеведущая пояснила, что она свою фамилию не называла.

Высказывание актрисы возмутило подписчиков. Многие сочли комментарий знаменитости высокомерным. Они отметили, что проблема действительно есть и хамят часто. С другой стороны, они понимают и диспетчеров, которые сутками сидят на телефоне, не имея возможности выйти по нужде.

Работники учреждений по многу раз за день выслушивают угрозы и хамское обращение в свой адрес. К сожалению, у многих нервы не выдерживают. Это все не говорит о том, что звезды требуют какого-то особого к себе обращения.