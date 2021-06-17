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Стали известны гонорары Кудрявцевой на «Муз-ТВ»

Мария Грибова
2 часа назад
Бывший генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров раскрыл сумму гонораров, которые Лера Кудрявцева получала за ведение премии и работу на канале. Видео с интервью Алене Жигаловой опубликовано на YouTube.
Стали известны гонорары Кудрявцевой на «Муз-ТВ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Давлетяров заявил, что в последние годы ведущей платили по миллиону рублей за каждую премию «Муз-ТВ». Он также подтвердил, что поначалу она делала эту работу бесплатно.
А за обычные программы Кудрявцева «получала какие-то копейки»:
«Но мы говорили честно, что для этого у нас денег нет».
Звёзды,Арман Давлетяров,Лера Кудрявцева,
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