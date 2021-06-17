Экс-солистка «Ленинграда» решила судиться за хиты группы

В апреле лидер коллектива Сергей Шнуров объяснил
неудачи бывших солисток группы «Ленинград». Шнуров назвал отсутствие песен главной причиной провала всех исполнителей. По его словам, это касается и экс-вокалисток. «Вот есть программа "Голос". Людей, поющих, в России много. Чего не хватает? Песен. Если ты поешь, это десять процентов того, что нужно. Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка», — заявил Шнуров
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