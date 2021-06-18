Беременная Костенко заболела вместе с детьми

Супруга футболиста Дмитрия ТарасоваАнастасия Костенко, которая сейчас находится на 19 неделе беременности, опубликовала фото в Instagram в кислородной маске. Выяснилось, что модель и ее две дочери — Милана и Ева — заболели.
Фото: @kostenko.94@kostenko.94
У Костенко и дочерей появились боль в горле и кашель. ПЦР-тесты на коронавирус оказались отрицательными.
"Я и мои девочки на внеплановом больничном. <...> Поддержу всех, кому сейчас нелегко. Я с вами. Вместе мы справимся. Сдали ПЦР на всякий, результат сегодня пришел отрицательный (в ином случае я бы чокнулась, ей богу)",