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Беременная Костенко заболела вместе с детьми

Мария Грибова
55 минут назад
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, которая сейчас находится на 19 неделе беременности, опубликовала фото в Instagram в кислородной маске. Выяснилось, что модель и ее две дочери — Милана и Ева — заболели.
Беременная Костенко заболела вместе с детьми
Фото: @kostenko.94@kostenko.94
У Костенко и дочерей появились боль в горле и кашель. ПЦР-тесты на коронавирус оказались отрицательными.
"Я и мои девочки на внеплановом больничном. <...> Поддержу всех, кому сейчас нелегко. Я с вами. Вместе мы справимся. Сдали ПЦР на всякий, результат сегодня пришел отрицательный (в ином случае я бы чокнулась, ей богу)",
— написала Костенко.
Звёзды,Анастасия Костенко,Ирина Мирошниченко,Дмитрий Тарасов,
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