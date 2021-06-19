Джиджи Хадид объявила о завершении модельной карьеры

Очевидно, что звезда планирует заняться собственным бизнесом и обдумывает концепцию бренда, над которым будет работать. А модельную карьеру Джиджи планирует оставить, ради тех, кому она принесет больше удовольствия и известности.

Напомним, что Джиджи Хадид начала модельную карьеру в возрасте двух лет, когда снялась для бренда «Baby Guess». В 2011 она заключила контракт с IMG Models и стала одной из самых успешных моделей в мире. В 25 лет Хадид родила дочь от певца Зейна Малика, с которым состоит в отношениях с 2015 года. Пара была счастлива пополнению в семье, а сама модель назвала этот опыт самым важным в жизни.