Джиджи Хадид объявила о завершении модельной карьеры

26-летняя Джиджи (настоящее имя Джелена) Хадид в интервью изданию I-D рассказала о планах на будущее и радости материнства.
Модель призналась, что с появлением на свет ее дочери Хайи, она сильно пересмотрела свой взгляд на дальнейшую жизнь и работу.
«Мне бы понравилось ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Хайи у себя на работе»,
Очевидно, что звезда планирует заняться собственным бизнесом и обдумывает концепцию бренда, над которым будет работать. А модельную карьеру Джиджи планирует оставить, ради тех, кому она принесет больше удовольствия и известности.
«Я воплотила в жизнь все свои мечты о моде и подумала: «Что же теперь?» Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место новому лицу, тому, кому это действительно важно. Это место для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере. Я хочу дать дорогу следующему поколению»,
Напомним, что Джиджи Хадид начала модельную карьеру в возрасте двух лет, когда снялась для бренда «Baby Guess». В 2011 она заключила контракт с IMG Models и стала одной из самых успешных моделей в мире. В 25 лет Хадид родила дочь от певца Зейна Малика, с которым состоит в отношениях с 2015 года. Пара была счастлива пополнению в семье, а сама модель назвала этот опыт самым важным в жизни.