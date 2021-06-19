Певицу МакSим ввели в искусственную кому

На днях МакSим оказалось в одной из столичных клиник с пневмонией и 40% поражением легких. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Фото: @maksimartist @maksimartist

Первые признаки простуды появились у МакSим еще неделю назад, но тест на COVID-19 дал отрицательный результат и девушка решила отыграть концерт. Спустя несколько дней 38-летнюю певицу увезли на скорой в одну из московских клиник с поражением легких.

В издании «СтарХит» сообщили, что несмотря на интенсивную терапию, вчера состояние МакSим сильно ухудшилось.

«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — рассказал «СтарХиту» источник в больнице, где находится звезда.

Информацию об ухудшении самочувствия певицы подтвердила и ее пиар-директор.

«МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» — прокомментировала «СтарХиту» Яна Богушевская.