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На слуху: раскрыт гонорар Губерниева после скандала с Бузовой

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: раскрыт гонорар Губерниева
Фото: @guberniev_dmitry@guberniev_dmitry

Пиар-менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Пиар-менеджер Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы. Сейчас она находится в коме под кислородом.

Названа причина смерти актера «Убойной силы»

Заслуженный артист России, актер Андрей Егоров умер в результате острой сердечной недостаточности. Он скончался 17 июня на 52 году жизни.

Дитковските тайно вышла замуж за ресторатора

@ditkovskyte
В феврале этого года Агния Дитковските впервые показала своего нового возлюбленного. Избранником звезды стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Стало известно, что пара тайно поженилась.

Раскрыт гонорар Губерниева после скандала с Бузовой

После скандала с певицей Ольгой Бузовой гонорары комментатора Дмитрия Губерниева резко выросли. Концертный директор ведущего запросил полтора миллиона за свадебный вечер.

«Она не хотела жить»: PR-директор — о Бузовой

@buzova86
Пиар-директор и близкий друг Ольги Бузовой, Антон Бо — раскрыл все карты о жизни певицы. И поделился самыми трудными моментами ее звездного пути в своей новой книге.
Звёзды,Марина Максимова,Дмитрий Губерниев,Андрей Егоров,Агния Дитковските,РИА Новости,
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