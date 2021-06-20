На слуху: раскрыт гонорар Губерниева

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Пиар-директор и близкий друг Ольги Бузовой, Антон Бо — раскрыл все карты о жизни певицы. И поделился самыми трудными моментами ее звездного пути в своей новой книге.