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Аршавина просит помощи у бывшего мужа и его родных

Мария Грибова
2 часа назад
По решению суда бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса вынуждена покинуть его особняк. На личной странице в Instagram она написала пост, что из-за случившегося у нее не осталось сил ни на борьбу, ни на выздоровление.
Аршавина просит помощи у бывшего мужа и его родных
Фото: @alisakazmina@alisakazmina
Аршавина просит помощи у друзей и подписчиков и признается, что не знает, где им с детьми теперь жить:
"Уже еле дыша, прошу о помощи. Старшие дети прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, квартира в Испании принадлежит моему первому супругу. Подводим итоги. Есть квартира, где живет моя мама с мужем — 38 метров в 137-й серии. Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем".
Она также не скрывает, что ей нужна помощь экс-супруга и его семьи:
"Прощения у бабушки я уже попросила. Готова еще раз покаяться если надо. Сейчас комом на меня валится мой недуг — со всех сторон. Я действительно разрушаюсь на глазах, жизнь уходит из меня — я это вижу и ощущаю "
Стоит отметить, что вскоре Алису ждет еще один суд: Татьяна Аршавина хочет отсудить у экс-невестки порядка двух миллионов рублей за неосновательное обогащение. Слушание состоится 19 июля.
Ранее "Рамблер" писал о том, что тяжелобольную жену Аршавина выселяют на улицу.
Звёзды,Татьяна Аршавина,Андрей Аршавин,
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