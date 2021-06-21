Аршавина просит помощи у бывшего мужа и его родных

"Уже еле дыша, прошу о помощи. Старшие дети прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, квартира в Испании принадлежит моему первому супругу. Подводим итоги. Есть квартира, где живет моя мама с мужем — 38 метров в 137-й серии. Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем".
"Прощения у бабушки я уже попросила. Готова еще раз покаяться если надо. Сейчас комом на меня валится мой недуг — со всех сторон. Я действительно разрушаюсь на глазах, жизнь уходит из меня — я это вижу и ощущаю "