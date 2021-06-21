«Думал, что она может умереть»: пиар-директор Бузовой

Пиар-директор и близкий друг Ольги Бузовой Антон Богославский
рассказал в новой книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду» о том, через что они прошли вместе. Об этом сообщает StarHit.
Богославский вспомнил, как тяжело Ольге дался бракоразводный процесс:
«Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть».
Он также рассказал, как ее друзьям приходилось "дежурить" возле Бузовой, чтобы ничего плохого не произошло :
«Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: "Я не хочу жить", "Мне все не нравится", "Я больше не могу". Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела».
И удивительно, но именно в этот тяжелый период Ольгу спасли ее же собаки:
«В один из разговоров с Олей я на эмоциях сказал ей: "Окей, делай с собой что хочешь. Но если что, за твоими собаками, Евой и Челси, некому будет присматривать, и мы отдадим их в питомник". Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: "Нет! Моих собак в питомник?!" Она очень любит Еву и Челси».