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Ким Кардашьян прокомментировала слухи о своих романах

Мария Грибова
26 минут назад
Летом прошлого года Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о разрыве. Недавно стало известно, что Уэст встречается с Ириной Шейк, а теперь в Сети обсуждают личную жизнь Ким. В шоу «Семейство Кардашьян» она развеяла слухи о романах, которые ей приписывают, а именно с ведущим CNN Ваном Джонсом и рэпером Maluma.
Ким Кардашьян прокомментировала слухи о своих романах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Я не встречаюсь ни с одним из них. Я виделась с Maluma несколько раз в Майами, он хороший парень. Было так мило А Ван даже написал мне: "Этот слух спровоцировал столько новых свиданий в моей жизни, и я так благодарен! Я тебе должен теперь!"»
— заявила Ким.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Брэдли Купер отреагировал на роман Шейк и Уэста.
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