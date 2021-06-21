Ким Кардашьян прокомментировала слухи о своих романах

Летом прошлого года Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о разрыве. Недавно стало известно, что Уэст встречается с Ириной Шейк, а теперь в Сети обсуждают личную жизнь Ким. В шоу «Семейство Кардашьян» она развеяла слухи о романах, которые ей приписывают, а именно с ведущим CNN Ваном Джонсом и рэпером Maluma.
«Я не встречаюсь ни с одним из них. Я виделась с Maluma несколько раз в Майами, он хороший парень. Было так мило А Ван даже написал мне: "Этот слух спровоцировал столько новых свиданий в моей жизни, и я так благодарен! Я тебе должен теперь!"»