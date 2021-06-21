Сидевший с Ефремовым заключенный рассказал про здоровье актера

"Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов", - рассказал бывший заключенный, отметив, что здоровье актера ухудшилось.
"Еда безвкусная. Утром обычно каша, вареное яйцо, в обед суп — в основном щи. Борщом это язык назвать не поворачивается, он все-таки должен быть красным. На второе часто макароны, которые в колонии-поселении изготавливают: есть невозможно, они как слипшаяся каша", - поделился сосед Ефремова.