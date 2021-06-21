"Сильно похудел": сидевший с Ефремовым — о его состоянии

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Мужчина несколько месяцев просидел в одной колонии с Ефремовым. Когда у актера спрашивают про ДТП, он "опускает голову и молчит":

"Настроение у Миши всегда по-разному — иногда заметно, что переживает, нервничает. Но никто там в душу друг другу не лезет. Был у нас как-то достаточно откровенный разговор и про то, как мы оба, собственно, оказались за решеткой. Не помнит Миша всей ситуации, которая произошла тогда на дороге. Знает в основном только по видео, которые ему показали, со слов свидетелей".

По его словам бывшего заключенного, актер сильно похудел:

"Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов".

Он рассказал, что в ИК-4 плохо кормят:

"Еда безвкусная. Утром обычно каша, вареное яйцо, в обед суп — в основном щи. Борщом это язык назвать не поворачивается, он все-таки должен быть красным. На второе часто макароны, которые в колонии-поселении изготавливают: есть невозможно, они как слипшаяся каша".