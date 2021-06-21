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На слуху: мама Королевой назвала размер пенсии
Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
Аршавина просит помощи у бывшего мужа и его родных
@alisakazmina
По решению суда бывшая супруга
Андрея Аршавина
Алиса вынуждена покинуть его особняк. На личной странице в Instagram она написала пост, что из-за случившегося у нее не осталось сил ни на борьбу, ни на выздоровление.
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От 500 тысяч: комик озвучил размер "хорошей зарплаты"
@romahadima
Популярный комик
Дмитрий Романов
похвастался высокими ежемесячными заработками. Он является одним из авторов шоу "Вечерний Ургант", о также получает дополнительный заработок благодаря живым концертам.
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"Я снова жена Гуфа": Айза Долматова
@therealguf
Некоторое время назад
Айза Долматова
объявила о расставании с артистом Олегом Майами. И теперь у нее новые отношения. В исповеди на платформе Premier Айза призналась, что сошлась с бывшим мужем
Гуфом
.
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Мама Королевой назвала размер своей пенсии
РИА Новости
Артистка и мама певицы Натали Королевой
Людмила Порывай
уже давно живет в Майами. В студии программы "Звезды сошлись" на НТВ она удивила собравшихся размером своей американской пенсии.
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Заключенный о Ефремове: "Сильно похудел, вещи висят"
РИА Новости
Бывший заключенный колонии N4 под Белгородом, где отбывает наказание
Михаил Ефремов
, рассказал о состоянии актера. Мужчина провел рядом с артистом несколько месяцев.
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