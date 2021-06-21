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На слуху: мама Королевой назвала размер пенсии

Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: мама Королевой назвала размер пенсии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аршавина просит помощи у бывшего мужа и его родных

@alisakazmina
По решению суда бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса вынуждена покинуть его особняк. На личной странице в Instagram она написала пост, что из-за случившегося у нее не осталось сил ни на борьбу, ни на выздоровление.

От 500 тысяч: комик озвучил размер "хорошей зарплаты"

@romahadima
Популярный комик Дмитрий Романов похвастался высокими ежемесячными заработками. Он является одним из авторов шоу "Вечерний Ургант", о также получает дополнительный заработок благодаря живым концертам.

"Я снова жена Гуфа": Айза Долматова

@therealguf
Некоторое время назад Айза Долматова объявила о расставании с артистом Олегом Майами. И теперь у нее новые отношения. В исповеди на платформе Premier Айза призналась, что сошлась с бывшим мужем Гуфом.

Мама Королевой назвала размер своей пенсии

Артистка и мама певицы Натали Королевой Людмила Порывай уже давно живет в Майами. В студии программы "Звезды сошлись" на НТВ она удивила собравшихся размером своей американской пенсии.

Заключенный о Ефремове: "Сильно похудел, вещи висят"

Бывший заключенный колонии N4 под Белгородом, где отбывает наказание Михаил Ефремов, рассказал о состоянии актера. Мужчина провел рядом с артистом несколько месяцев.
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