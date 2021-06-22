Айза Долматова удивила фанатов, заявив, что их отношения с Гуфом возобновились. Однако все оказалось не так однозначно.

Исповедь Айзы Долматовой, которая вышла на платформе Premier, стала самой настоящей сенсацией. Общаясь с журналистами, звезда заявила, что теперь она снова встречается с бывшим мужем. По ее словам, они с Гуфом долго переписывались и даже целовались. Это и заставило Айзу поверить в возрождение прежних чувств.

Только для девушки Гуфа Юлии эти заявления стали откровением. На видео с Айзой она отреагировала негативно и обвинила ее в хайпе. А весь следующий вечер провела в компании рэпера. Сестра артиста выложила sotries, где Долматов целуется и обнимается с избранницей.

Разумеется, поклонники заподозрили Айзу в обмане и обратились к ней за комментариями, но она не знала, что им ответить.

«Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: «Мама, папа не надежный! Ты только всерьез ему не верь», — рассказала Долматова.