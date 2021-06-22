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Как сейчас живет сын Орбакайте и Байсарова

Елизавета Назарова
2 часа назад
Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова стал известен благодаря скандальному разводу родителей. После того, как певица и бизнесмен завершили судебное разбирательство, их сын пропал из поля зрения прессы, но сейчас его вновь нередко обсуждают СМИ. "Рамблер" рассказывает, как он живет сейчас и чем занимается.
Как сейчас живет сын Орбакайте и Байсарова
Фото: @dennyartview@dennyartview

Развод родителей

Дени Байсаров родился в 1998 году, когда Кристина Орбакайте состояла в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым. В 2003 году пара распалась. В 2009 году СМИ сообщили о конфликте бывших возлюбленных: отец не хотел возвращать своего сына матери. Начались судебные разбирательства. Бизнесмен утверждал, что его сына хотели отправить в США, где Орбакайте на тот момент уже жила с другим мужчиной. В итоге Дени остался с папой, а на каникулы приезжал в Майями.

Детство и юность

Дени учился в элитной школе в Подмосковье, а потом все-таки уехал в США к матери. В 2014 году он уехал в Чечню, где прошел курс молодого бойца, а после этого юноша уехал в Англию, где учился на подготовительных курсах для поступления в британский университет. В 2017 году он поступил в Кембридж на специальность "бизнес-менеджмент". При этом, судя по его социальным сетям, каникулы он проводил поочередно с мамой и папой.
В 2019 году он окончил Кембридж и получил степень бакалавра. Тогда же он решил продолжить учебу и поступил в магистратуру по специальности "маркетинг и инновации". В 2021 году юноша должен был окончить университет, но обновлений в его социальных сетях не было.

Бизнес в Лондоне и закрытая жизнь

СМИ известно, что у Дени есть собственный бизнес в Лондоне. Он открыл студию арт-терапии, которая, по слухам, приносит неплохой доход. Байсаров не общается с прессой, а о его жизни можно узнать только от звездных родственников или из Instagram, который обновляется крайне редко.
Известно, что Дени состоит в отношениях с девушкой Машей. Она живет в России и учится в МГИМО. Известно, что она знакома с семьей Байсарова, а знаменитая бабушка одобрила выбор своего внука.
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