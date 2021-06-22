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Джанабаева впервые показала лицо сына от Меладзе

Клео.Ру
1 час назад
Певица разместила редкий снимок, на котором запечатлено лицо наследника. До этого пара скрывала, как выглядит их младший сын.
Джанабаева впервые показала лицо сына от Меладзе
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Как известно, Альбина и Константин состоят в официальном браке на протяжении семи лет, но их отношения длятся гораздо дольше. Старший наследник Константин скоро достигнет 18-летнего возраста, второму сыну Луке исполнится семь лет. Недавно в семье произошло пополнение – на свет появилась дочь Агата. Певица часто делится в сети кадрами с малышкой, но не показывает ее лицо.
Стоит отметить, что такого же правила знаменитость придерживалась и относительно ее сына Луки. Однако недавно Джанабаева нарушила его и показала, как выглядит наследник. В разделе Сторис звезда опубликовала фото, на котором мальчик запечатлен в машине.
@albinadzhanabaeva
Поклонники, впервые увидевшие лицо Луки, пришли в восторг и написали в его адрес массу восхищенных комментариев. По мнению пользователей, мальчик очень похож на маму, а вот от отца он практически не унаследовал никаких черт внешности. Фанаты по достоинству оценили смелость артистки, показавшей сына, и попросили ее почаще делать это.
Напомним, что романтические отношения Меладзе и Джанабаевой начались еще в тот период, когда Валерий был в браке с первой женой. Спустя много лет пара рассекретила отношения и сыграла свадьбу в 2014 году. Вскоре после этого родился Лука.
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