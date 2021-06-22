Джанабаева впервые показала лицо сына от Меладзе

Певица разместила редкий снимок, на котором запечатлено лицо наследника. До этого пара скрывала, как выглядит их младший сын.

Как известно, Альбина и Константин состоят в официальном браке на протяжении семи лет, но их отношения длятся гораздо дольше. Старший наследник Константин скоро достигнет 18-летнего возраста, второму сыну Луке исполнится семь лет. Недавно в семье произошло пополнение – на свет появилась дочь Агата. Певица часто делится в сети кадрами с малышкой, но не показывает ее лицо.

Стоит отметить, что такого же правила знаменитость придерживалась и относительно ее сына Луки. Однако недавно Джанабаева нарушила его и показала, как выглядит наследник. В разделе Сторис звезда опубликовала фото, на котором мальчик запечатлен в машине.

@albinadzhanabaeva

Поклонники, впервые увидевшие лицо Луки, пришли в восторг и написали в его адрес массу восхищенных комментариев. По мнению пользователей, мальчик очень похож на маму, а вот от отца он практически не унаследовал никаких черт внешности. Фанаты по достоинству оценили смелость артистки, показавшей сына, и попросили ее почаще делать это.