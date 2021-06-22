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Аврил Лавин выложила первое видео в TikTok

Анна Арсеньева
39 минут назад
Певица Аврил Лавин опубликовала свое первое видео в TikTok. Это короткий клип на хит 2002 года "Sk8er Boi", который вызвал у пользователей ностальгию.
При этом Аврил Лавин в ролике выглядит также, как и 20 лет назад: кеды, галстук в полоску и яркий макияж. Сначала она поет, а потом в видео появляется скейтер Тони Хоук, исполняющий трюки.
Первое видео Лавин в TikTok собрало три миллиона лайков и почти 75 тысяч комментариев.
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