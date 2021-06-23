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«Побои и голод»: Ягудин рассказал о детстве Тотьмяниной

Уника Новостииещё 2
1 час назад
Российский фигурист Алексей Ягудин подробно рассказал о детских годах своей супруги, фигуристки Татьяны Тотьмяниной. Он также признался, что не смог в полной мере насладиться собственным детством – этому помешали регулярные спортивные тренировки.
«Побои и голод»: Ягудин о детстве Тотьмяниной
Фото: Уника НовостиУника Новости
По словам Ягудина, детские годы его супруги были очень жесткими. Ее рассказы о прошлом по-настоящему вызывают душевный трепет. Юной спортсменке в течение года приходилось жить на заводе у матери, так как ее бабушка буквально «сошла с ума».
«Там все было: и побои, и голод»,
– подчеркивает Ягудин в YouTube-шоу «вМесте».
Он также рассказал, что его супруге приходилось носить одну обувь с матерью. Сам же фигурист рос в тесной коммуналке и проводил большее количество времени на тренировках. Несмотря на высокую нагрузку, юный спортсмен все же сумел окончить школу с серебряной медалью.
Сейчас Ягудин проявляет себя как примерный семьянин. Вместе с Тотьмяниной фигурист воспитывает двух дочерей. Он старается поддерживать наследниц во всех начинаниях и много времени проводит с семьей.
Звёзды,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,
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