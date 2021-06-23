«Побои и голод»: Ягудин о детстве Тотьмяниной

Российский фигурист Алексей Ягудин подробно рассказал о детских годах своей супруги, фигуристки Татьяны Тотьмяниной . Он также признался, что не смог в полной мере насладиться собственным детством – этому помешали регулярные спортивные тренировки.

Фото: Уника Новости Уника Новости

По словам Ягудина, детские годы его супруги были очень жесткими. Ее рассказы о прошлом по-настоящему вызывают душевный трепет. Юной спортсменке в течение года приходилось жить на заводе у матери, так как ее бабушка буквально «сошла с ума».

«Там все было: и побои, и голод»,

– подчеркивает Ягудин в YouTube-шоу «вМесте».

Он также рассказал, что его супруге приходилось носить одну обувь с матерью. Сам же фигурист рос в тесной коммуналке и проводил большее количество времени на тренировках. Несмотря на высокую нагрузку, юный спортсмен все же сумел окончить школу с серебряной медалью.