«Побои и голод»: Ягудин о детстве Тотьмяниной

Российский фигурист Алексей Ягудин
подробно рассказал о детских годах своей супруги, фигуристки Татьяны Тотьмяниной
. Он также признался, что не смог в полной мере насладиться собственным детством – этому помешали регулярные спортивные тренировки.
Фото: Уника НовостиУника Новости
По словам Ягудина, детские годы его супруги были очень жесткими. Ее рассказы о прошлом по-настоящему вызывают душевный трепет. Юной спортсменке в течение года приходилось жить на заводе у матери, так как ее бабушка буквально «сошла с ума».
«Там все было: и побои, и голод»,
– подчеркивает Ягудин в YouTube-шоу «вМесте».
Он также рассказал, что его супруге приходилось носить одну обувь с матерью. Сам же фигурист рос в тесной коммуналке и проводил большее количество времени на тренировках. Несмотря на высокую нагрузку, юный спортсмен все же сумел окончить школу с серебряной медалью.
Сейчас Ягудин проявляет себя как примерный семьянин. Вместе с Тотьмяниной фигурист воспитывает двух дочерей. Он старается поддерживать наследниц во всех начинаниях и много времени проводит с семьей.