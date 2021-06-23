Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Вдова Грачевского рассказала о его симптомах COVID

Елизавета Назарова
4 часа назад
Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о том, как у режиссера развивался коронавирус. Об этом она сообщила в программе "Судьба человека".
Вдова Грачевского рассказала о его симптомах COVID
Фото: @belotserkovskaia_official@belotserkovskaia_official
Женщина отметила, что ранее болела коронавирусом со своим супругом. У них поднялась температура, а симптомы были похожи на простуду. Спустя 10 дней болезни они получили отрицательный тест, но антитела у них не выработались.
"Закралось подозрение, коронавирус ли это был. Может, просто ложно-положительный результат. Но врач говорил, что антитела могут вырабатываться в течение полутора месяцев, поэтому мы были спокойны"
На новогодние праздники Грачевский собирался улететь отдыхать, но за две недели до праздника пара получила положительный тест на коронавирус. У режиссера появился озноб и выросла температура. В больницу он ехать отказался. Спустя три дня заболела Екатерина, которая согласилась на лечение в стационаре.
"У Бори не было ни одышки, ничего. Он спокойно дышал. Даже надо мной смеялся"
Через неделю состояние Грачевского ухудшилось, а Екатерина пошла на поправку. Режиссер сделал КТ, которое показало поражение легких, и он лег в больницу. Белоцерковская отметила, что на тот момент даже не думала о том, что вирус может быть настолько опасен для ее супруга.
Звёзды,Екатерина Белоцерковская,Алиса Аршавина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители