Вдова Грачевского рассказала о его симптомах COVID

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о том, как у режиссера развивался коронавирус. Об этом она сообщила в программе "Судьба человека".

Фото: @belotserkovskaia_official @belotserkovskaia_official

Женщина отметила, что ранее болела коронавирусом со своим супругом. У них поднялась температура, а симптомы были похожи на простуду. Спустя 10 дней болезни они получили отрицательный тест, но антитела у них не выработались.

"Закралось подозрение, коронавирус ли это был. Может, просто ложно-положительный результат. Но врач говорил, что антитела могут вырабатываться в течение полутора месяцев, поэтому мы были спокойны"

На новогодние праздники Грачевский собирался улететь отдыхать, но за две недели до праздника пара получила положительный тест на коронавирус. У режиссера появился озноб и выросла температура. В больницу он ехать отказался. Спустя три дня заболела Екатерина, которая согласилась на лечение в стационаре.

"У Бори не было ни одышки, ничего. Он спокойно дышал. Даже надо мной смеялся"