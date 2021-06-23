Вдова Грачевского рассказала о его симптомах COVID

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская
рассказала о том, как у режиссера развивался коронавирус. Об этом она сообщила в программе "Судьба человека".
Фото: @belotserkovskaia_official@belotserkovskaia_official
Женщина отметила, что ранее болела коронавирусом со своим супругом. У них поднялась температура, а симптомы были похожи на простуду. Спустя 10 дней болезни они получили отрицательный тест, но антитела у них не выработались.
"Закралось подозрение, коронавирус ли это был. Может, просто ложно-положительный результат. Но врач говорил, что антитела могут вырабатываться в течение полутора месяцев, поэтому мы были спокойны"
На новогодние праздники Грачевский собирался улететь отдыхать, но за две недели до праздника пара получила положительный тест на коронавирус. У режиссера появился озноб и выросла температура. В больницу он ехать отказался. Спустя три дня заболела Екатерина, которая согласилась на лечение в стационаре.
"У Бори не было ни одышки, ничего. Он спокойно дышал. Даже надо мной смеялся"
Через неделю состояние Грачевского ухудшилось, а Екатерина пошла на поправку. Режиссер сделал КТ, которое показало поражение легких, и он лег в больницу. Белоцерковская отметила, что на тот момент даже не думала о том, что вирус может быть настолько опасен для ее супруга.