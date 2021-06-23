Валерий Леонтьев перенес две операции

Они рассказали, что певец также давно испытывает проблемы с глазами. Уточняется, что причиной могла неудачная пластическая операция, из-за которой веки артиста не закрывались до конца. Это привело к проблемам со сном, в связи с которыми в райдере Леонтьева прописано, что окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными пакетами.