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«Была не готова»: Королева рассказала, почему у них с Николаевым не было детей

Вечерняя Москваиещё 3
5 часов назад
Певица Наташа Королева 9 лет состояла в браке с композитором Игорем Николаевым. У пары нет совместных детей. Певица в эфире телеканала «Россия-1» рассказала, что для нее на тот момент была важнее карьера, и она оказалась не готова к такой ответственности, как рождение ребенка.
Королева объяснила, почему не рожала от Николаева
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: «Какие дети?!». Я сама была еще ребенком, — заявила она.
Также в эфире она сказала, что была готова подарить ребенка мужу. Но он ее предал и изменил певице с другой женщиной.
Напомним, что раньше Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Игорем Николаевым. По ее словам, «жить с ним очень сложно» и они разошлись из-за характера композитора. Она упомянула, что поддержку после развода с мужем ей оказала Алла Пугачева.
Звёзды,Наташа Королева,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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