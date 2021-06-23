Леонтьев перенес две операции

В марте этого года артисту прооперировали глаза, а до этого — ноги.
«Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать»,
— отметили знакомые Леонтьева.
С глазами исполнитель тоже давно испытывает проблемы. Уточняется, что причиной могла неудачная пластическая операция, из-за которой веки артиста не закрывались до конца. Все это привело к проблемам со сном, поэтому в райдере Леонтьева прописано, что окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными пакетами..