Леонтьев перенес две операции

В марте этого года артисту прооперировали глаза, а до этого — ноги.

С глазами исполнитель тоже давно испытывает проблемы. Уточняется, что причиной могла неудачная пластическая операция, из-за которой веки артиста не закрывались до конца. Все это привело к проблемам со сном, поэтому в райдере Леонтьева прописано, что окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными пакетами..