"Я в шоке от безалаберности": Рубцова о Сочи

"Здесь очень много людей. Многие любят Турцию, и конечно здорово, что снова открыты границы. Теперь важно, чтобы все соблюдали меры предосторожности. Людям нужно обязательно сделать прививки перед поездкой, иначе все ерунда и только усугубит ситуацию с заболеваемостью".
"В Сочи абсолютно не соблюдаются меры безопасности. Я вчера зашла в огромный ТЦ, и, кроме меня, в масках было еще несколько человек. И половина из них носит их на подбородке, чисто символически. Я в шоке от катастрофического людского непонимания ситуации, от безалаберности, от безответственности. Можно сто раз пенять на власти, но нужно начать с себя!"