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"Я в шоке от безалаберности": Рубцова о Сочи

Мария Грибова
2 часа назад
Актриса Валентина Рубцова, как жительница Сочи, особенно рада, что теперь туристический поток устремится в другом направлении. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.
"Я в шоке от безалаберности": Рубцова о Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению актрисы, Сочи необходимо "разгрузить":
"Здесь очень много людей. Многие любят Турцию, и конечно здорово, что снова открыты границы. Теперь важно, чтобы все соблюдали меры предосторожности. Людям нужно обязательно сделать прививки перед поездкой, иначе все ерунда и только усугубит ситуацию с заболеваемостью".
Рубцова также добавила, что она искренне возмущена безответственным поведением людей в отношении соблюдения мер безопасности:
"В Сочи абсолютно не соблюдаются меры безопасности. Я вчера зашла в огромный ТЦ, и, кроме меня, в масках было еще несколько человек. И половина из них носит их на подбородке, чисто символически. Я в шоке от катастрофического людского непонимания ситуации, от безалаберности, от безответственности. Можно сто раз пенять на власти, но нужно начать с себя!"
Также актриса призналась, что прививку от коронавируса сделала еще в феврале.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянку удивил сервис в столовых Сочи.
Звёзды,Валентина Рубцова,
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