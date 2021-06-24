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СМИ: стало известно, с кем встречается Лобода

Стелла Шмель
3 часа назад
В некоторых СМИ появилась информация, кем является мужчина певицы Светланы Лободы. В источниках его называют гражданским мужем артистки.
СМИ: стало известно, с кем встречается Лобода
Фото: @lobodaofficial@lobodaofficial
Как пишет радио "Комсомольская правда" со ссылкой на "Экспресс газету", у Лободы роман с армянским олигархом, который живет на Украине. По некоторым данным, это Артур Гранц.
Недавно миллиардер с размахом отмечал свое 50-летие. Торжество посетили многие звезды шоу-бизнеса, среди них была и Светлана Лобода.
Пока что ни Гранц, ни Лобода не давали комментариев по этому поводу, но ряд СМИ утверждает, что известную пару видели вместе уже на многих мероприятиях.
Звёзды,Светлана Лобода,Комсомольская правда,Экспресс-газета,
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