СМИ: стало известно, с кем встречается Лобода

Недавно миллиардер с размахом отмечал свое 50-летие. Торжество посетили многие звезды шоу-бизнеса, среди них была и Светлана Лобода.

Пока что ни Гранц, ни Лобода не давали комментариев по этому поводу, но ряд СМИ утверждает, что известную пару видели вместе уже на многих мероприятиях.