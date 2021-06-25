54-летняя Сальма Хайек раскрыла правду о своей груди

«Многие говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и вправду был гораздо меньше! Как и все мое тело», — призналась она.
«У некоторых женщин она становится меньше. (...) Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я сменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью», — поделилась актриса.