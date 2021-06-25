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54-летняя Сальма Хайек раскрыла правду о своей груди

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в ходе шоу Red Table Talk рассказала об особенностях своей груди. Запись программы опубликована в Facebook.
54-летняя Сальма Хайек раскрыла правду о своей груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru
На шоу 54-летняя знаменитость раскрыла правду и заявила, что ее грудь настоящая. Звезда отметила, что понимает, почему фанаты из года в год подозревали ее в обращении к пластическим хирургам.
«Многие говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и вправду был гораздо меньше! Как и все мое тело», — призналась она.
Хайек объяснила, что на постепенное увеличение груди повлияли естественные процессы, такие как беременность, менопауза и периоды набора веса.
«У некоторых женщин она становится меньше. (...) Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я сменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью», — поделилась актриса.
Ранее в июне Сальма Хайек снялась для обложки журнала InStyle с откровенным вырезом. На снимке 54-летняя знаменитость позирует на фоне природы, облокотившись на мраморную статую в виде тигра. Ее запечатлели в черном бархатном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким декольте.
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