Борзов хотел сменить пол

Он рассказал, что его матери пообещали отправить сына в хорошую часть без дедовщины. Об изменениях в своей судьбе молодой Борзов узнал утром, вернувшись с вечеринки. Сейчас музыкант не понимает, как идея сменить пол пришла ему в голову, однако не осуждает людей, решившихся на такую операцию. А с армией у артиста не сложилось, его отправили домой спустя несколько месяцев.