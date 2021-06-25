Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Найк Борзов признался в желании стать женщиной

Lenta.ru
6 часов назад
Музыкант Найк Борзов в эфире YouTube-канала «RTVI Развлечения» признался в желании сменить пол и стать женщиной. По его словам, это произошло перед армией.
Борзов хотел сменить пол
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Крыша у меня ехала как раз в начале девяностых. Мысль о смене пола возникала неоднократно, и я даже начал копить деньги на операцию. Но неожиданно все мои планы разрушила мама, которая решила отдать меня в армию», — поделился певец.
Он рассказал, что его матери пообещали отправить сына в хорошую часть без дедовщины. Об изменениях в своей судьбе молодой Борзов узнал утром, вернувшись с вечеринки. Сейчас музыкант не понимает, как идея сменить пол пришла ему в голову, однако не осуждает людей, решившихся на такую операцию. А с армией у артиста не сложилось, его отправили домой спустя несколько месяцев.
Ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в сексуальных домогательствах. По ее словам, она ночью отдыхала в баре в центре Москвы с друзьями. Выйдя из заведения, актриса почувствовала, как Головин начал трогать ее ноги. После того, как Митичашвили не услышала от обидчика извинений, она написала заявление в полицию.
Звёзды,Дарья Митичашвили,Найк Борзов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители