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СМИ: Ксения Бородина подала на развод

Мария Грибова
3 часа назад
Ксения Бородина подала документы на расторжение брака со своим мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая подтвердила это в разговоре с Super.
СМИ: Ксения Бородина подала на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На протяжении долгого времени ходили слухи о расставании, однако супруги их не подтверждали. Однако Бородина появлялась на мероприятиях в одиночестве.
Напомним, что Ксения и Курбан поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона.
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