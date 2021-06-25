У МакSим обнаружили более 70% поражения легких

У российской певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, обнаружили более 70 процентов поражения легких. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Состояние введенной в искусственную кому артистки оценивается как тяжелое. Ее перевели в условную группу "КТ-4", к которой относятся пациенты с серьезным поражением легких.