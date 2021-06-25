На слуху: у МакSим более 70% поражения легких

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Состояние введенной в искусственную кому артистки оценивается как тяжелое. Ее перевели в условную группу "КТ-4", к которой относятся пациенты с серьезным поражением легких.