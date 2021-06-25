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На слуху: у МакSим более 70% поражения легких

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: у МакSим более 70% поражения легких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лолита выступила за захоронение Ленина

Кадр из видео
Певица Лолита Милявская снялась в ролике, который поддерживает захоронение Ленина. Этот проект называется «Невыносимое Выносимо». Видео можно найти на YouTube-канале «Расстанный проезд 3».

СМИ: Ксения Бородина подала на развод

Ксения Бородина подала документы на расторжение брака со своим мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая подтвердила это в разговоре с Super.

У МакSим обнаружили более 70% поражения легких

Состояние введенной в искусственную кому артистки оценивается как тяжелое. Ее перевели в условную группу "КТ-4", к которой относятся пациенты с серьезным поражением легких.

Королева рассказала, почему не родила от Николаева

Певица Наташа Королева рассказала, почему не родила детей от Игоря Николаева. Звезда пояснила, что была слишком юна для рождения ребенка, и на первом месте у нее стояла карьера.
Звёзды,Курбан Омаров,Лолита Милявская,Наташа Королева,Ксения Бородина,Игорь Николаев,РИА Новости,
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