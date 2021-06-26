СМИ: состояние певицы МакSим ухудшилось

Чуть больше недели назад певица Марина Максимова , известная как MakSim, оказалась в больнице. Девушка несколько дней лечилась дома, но потом была экстренно госпитализирована.

Фото: @maksimartist @maksimartist

По сообщениям СМИ, в частной клинике врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы организм смог набрать силы на восстановление.

Представитель артистки объяснила, что Марина перед комой разговаривала с ней. Девушку планировали разбудить через 3-4 дня.

Однако на шестой день стало известно, что девушка все еще остается в медикаментозном сне.