СМИ: состояние певицы МакSим ухудшилось

Чуть больше недели назад певица Марина Максимова
, известная как MakSim, оказалась в больнице. Девушка несколько дней лечилась дома, но потом была экстренно госпитализирована.
Фото: @maksimartist@maksimartist
По сообщениям СМИ, в частной клинике врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы организм смог набрать силы на восстановление.
Представитель артистки объяснила, что Марина перед комой разговаривала с ней. Девушку планировали разбудить через 3-4 дня.
Однако на шестой день стало известно, что девушка все еще остается в медикаментозном сне.
Сейчас, как пишет телеграм-канал BAZA, состояние певицы ухудшилось: поражение легких увеличилось до 75%. Ее перевели в условную группу «КТ–4» (больные коронавирусом с большой площадью поражения легких).