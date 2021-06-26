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СМИ: состояние певицы МакSим ухудшилось

Диана Товсепова
2 часа назад
Чуть больше недели назад певица Марина Максимова, известная как MakSim, оказалась в больнице. Девушка несколько дней лечилась дома, но потом была экстренно госпитализирована.
СМИ: состояние певицы МакSим ухудшилось
Фото: @maksimartist@maksimartist
По сообщениям СМИ, в частной клинике врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы организм смог набрать силы на восстановление.
Представитель артистки объяснила, что Марина перед комой разговаривала с ней. Девушку планировали разбудить через 3-4 дня.
Однако на шестой день стало известно, что девушка все еще остается в медикаментозном сне.
Сейчас, как пишет телеграм-канал BAZA, состояние певицы ухудшилось: поражение легких увеличилось до 75%. Ее перевели в условную группу «КТ–4» (больные коронавирусом с большой площадью поражения легких).
Звёзды,Марина Максимова,
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