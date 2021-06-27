Солист «На-На» женился на 26-летней поклоннице

Певец и участник популярной российской группы "На-На" Владимир Политов признался, что некоторое время назад он женился. Его избранницей стала поклонница. Об этом он заявил в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.

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Политов рассказал историю их взаимоотношений: они познакомились в городе Благовещенске в 2017 году, когда музыканты приехали туда с концертом. Девушка нашла номер телефона Владимира и сама договорилась о встрече после выступления.

Затем они стали переписываться и иногда встречаться, когда девушка прилетала в Москву.

"Я ей как-то сказал: "Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне",