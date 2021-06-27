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50-летний солист группы "На-На" женился на 26-летней поклоннице

Стелла Шмель
1 час назад
Певец и участник популярной российской группы "На-На" Владимир Политов признался, что некоторое время назад он женился. Его избранницей стала поклонница. Об этом он заявил в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.
Солист «На-На» женился на 26-летней поклоннице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Политов рассказал историю их взаимоотношений: они познакомились в городе Благовещенске в 2017 году, когда музыканты приехали туда с концертом. Девушка нашла номер телефона Владимира и сама договорилась о встрече после выступления.
Затем они стали переписываться и иногда встречаться, когда девушка прилетала в Москву.
"Я ей как-то сказал: "Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне",
- рассказал артист, добавив, что какое-то время пара жила в "гражданском" браке. Но затем решили пожениться и 14 января 2021 года они расписались. Теперь Политов мечтает о сыне.
Звёзды,Владимир Политов,НТВ,
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