«Я до безумия зла»

Бритни Спирс мечтала стать певицей с детства, но мировая слава обрушилась на нее совершенно внезапно. Девочка из небольшого городка Кентвуд, штат Луизиана, в детстве выступившая на нескольких телешоу талантов и появившаяся в передаче The Mickey Mouse Club на канале Disney , в возрасте 15 лет подписала контракт с лейблом Jive Records, а уже через год взорвала чарты с хитом ...Baby One More Time. Впоследствии песня стала одним из самых продаваемых синглов всех времен, а выпущенный год спустя одноименный альбом оказался на вершине чартов, подвинув по продажам вторую студийную пластинку рэпера DMX, при том что для его рекламы Спирс отправили в «турне» по американским торговым центрам. Очень быстро фуд-корты ТЦ, где певица выступала, вместо случайных зевак массово заполнили свежеобретенные поклонники Бритни Спирс.