Певице Максим стало еще хуже

Певица Максим в критическом состоянии. По данным СМИ, артистку перевели с ИВЛ на ЭКМО. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Фото: @maksimartist@maksimartist
Это способ временной поддержки функции легких и сердца. Он практикуется при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией в случаях, когда ИВЛ не помогает. Поражение легких составляет 80%.
Напомним, артистка находится в искусственной коме уже на протяжении нескольких дней. Врачи полагают, что у Максим COVID-19. При этом проводившиеся тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.