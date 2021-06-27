Певице Максим стало еще хуже

Певица Максим в критическом состоянии. По данным СМИ, артистку перевели с ИВЛ на ЭКМО. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Фото: @maksimartist @maksimartist

Это способ временной поддержки функции легких и сердца. Он практикуется при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией в случаях, когда ИВЛ не помогает. Поражение легких составляет 80%.