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Анита Цой рассказала о последствиях коронавируса

Мария Грибова
40 минут назад
Народная артистка России, певица Анита Цой рассказала о необычных последствиях перенесенного коронавируса. Ими она поделилась в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ.
Цой рассказала о последствиях коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка отметила, что после выздоровления у нее начала неметь рука. Врачи, в свою очередь, пришли к выводу, что это связано с нарушением баланса гормонов и минералов в организме после COVID-19.
И тогда Цой пришлось сделать операцию стоимостью в три миллиона рублей в швейцарской клинике. Сейчас певица уже полностью восстановилась.
Ране "Рамблер" писал о том, что певице Максим стало еще хуже.
Звёзды,Анита Цой,НТВ,
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