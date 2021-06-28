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Слепаков в стихах высмеял противников прививок

Lenta.ru
3 часа назад
Юморист Семен Слепаков на своей странице в Instagram опубликовал новое стихотворение, посвященное противникам прививок. Комик высмеял людей, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса.
Слепаков высмеял противников прививок
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Произведение затрагивает судьбы двух героев — антипрививочников Геннадия и Ольги, которые купили фальшивые QR-коды. Благодаря приобретению они получили возможность беспрепятственно ходить в рестораны и другие общественные места. Герои встретились в бане и занялись сексом. Ольга, сама того не зная, передала Геннадию «индийский штамм».
Мужчина, не подозревая о заражении, после бани отправился домой к супруге и вскоре заболел.
«И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — продолжил Слепаков.
Автор саркастически заметил, что если бы герой его произведения не купил поддельный сертификат, а сделал прививку и «мирно подрочил бы дома», «то вскоре смог бы он свободно своей супруге изменять, и пить спиртное в ресторане, и людям руку подавать».
«И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт. Ведь вредно пить так много водки и в жаркой бане трахать баб», — заключил Слепаков.
Однако линию Ольги автор стиха так и не завершил — ее судьба осталась читателям неизвестна.
Ранее Слепаков сообщил, что развелся с женой. Об этом он упомянул в стихотворении, написанном в качестве ответа хейтерам, которые обвинили его в продажности.
Звёзды,Семен Слепаков,
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