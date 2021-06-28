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На слуху: Максакова рассказала о суде с детьми за квартиру

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Максакова рассказала о суде с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В клинике назвали стоимость лечения МакSим

Представитель частной клиники, в которой сейчас находится певица МакSим, раскрыл стоимость лечения в их медицинском учреждении. На данный момент артистка находится в искусственной коме.

"Выкручивало руки, ноги": Сотникову госпитализировали с коронавирусом

@sotnikova4141
Актриса и телеведущая Вера Сотникова заразилась коронавирусом и попала в больницу. Она показала видео своей палаты в Instagram.

"Хотят получить квартиру, даже не спросив у меня"

Певица Мария Максакова стала гостьей программы "Судьба человека". В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она рассказала, какие судебные распри захватили ее семью.

Бен Аффлек и Джей Ло планируют свадьбу

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова вместе. Аффлек уже заявил, что планирует сделать предложение Джей Ло в этом году, потому что боится потерять свою избранницу во второй раз.

Мусагалиев объяснил отказ выступать в Comedy Club

@azabraza1984
Комик Азамат Мусагалиев рассказал, что в прошлом отказался выступать в Comedy Club на телеканале ТНТ. Об этом он поговорил в подкасте Славы Комиссаренко "Время от времени".
Звёзды,Азамат Мусагалиев,Вера Сотникова,Мария Максакова-Игенбергс,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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