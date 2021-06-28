Весь Рамблер
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На слуху: Максакова рассказала о суде с детьми за квартиру
Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
В клинике назвали стоимость лечения МакSим
globallookpress.com
Представитель частной клиники, в которой сейчас находится певица МакSим, раскрыл стоимость лечения в их медицинском учреждении. На данный момент артистка находится в искусственной коме.
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"Выкручивало руки, ноги": Сотникову госпитализировали с коронавирусом
@sotnikova4141
Актриса и телеведущая
Вера Сотникова
заразилась коронавирусом и попала в больницу. Она показала видео своей палаты в Instagram.
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"Хотят получить квартиру, даже не спросив у меня"
globallookpress.com
Певица
Мария Максакова
стала гостьей программы "Судьба человека". В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она рассказала, какие судебные распри захватили ее семью.
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Бен Аффлек и Джей Ло планируют свадьбу
globallookpress.com
Голливудский актер
Бен Аффлек
и певица
Дженнифер Лопес
снова вместе. Аффлек уже заявил, что планирует сделать предложение Джей Ло в этом году, потому что боится потерять свою избранницу во второй раз.
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Мусагалиев объяснил отказ выступать в Comedy Club
@azabraza1984
Комик
Азамат Мусагалиев
рассказал, что в прошлом отказался выступать в Comedy Club на телеканале ТНТ. Об этом он поговорил в подкасте Славы Комиссаренко "Время от времени".
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Азамат Мусагалиев
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Дженнифер Лопес
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