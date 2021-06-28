На слуху: Максакова рассказала о суде с детьми

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Представитель частной клиники, в которой сейчас находится певица МакSим, раскрыл стоимость лечения в их медицинском учреждении. На данный момент артистка находится в искусственной коме.