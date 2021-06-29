«У меня деньги, тачки» Почему все говорят о Моргенштерне

Последние несколько недель 23-летний рэпер Моргенштерн не исчезает из заголовков СМИ: артист выпустил четыре клипа, набравшие в сумме более 60 миллионов просмотров, был осужден за пропаганду наркотиков в песнях, получил предложение руки и сердца от своей девушки, устроил скандал на музыкальной премии, попал в больницу и успел выпустить сразу два альбома с разницей в неделю. «Лента.ру» рассказывает, почему вся Россия говорит о 23-летнем рэпере из Уфы, чем он прославился и в чем секрет его популярности.

Последние альбомы

Видео дня

В конце мая Моргенштерн выпустил четвертый студийный альбом Million Dollar: Happiness (название его, по-видимому, — камень в огород рэперу Pharaoh, последняя пластинка которого носит название Million Dollar Depression), а неделю спустя — пятый, Million Dollar: Business. Оба релиза оказались относительно популярными — свыше миллиона прослушиваний на Spotify собрали более половины треков с Happiness (один из них, бэнгер Show, и вовсе шесть миллионов), на Buisness до миллиона достали почти все композиции. Обе пластинки две недели находились в топе чарта Apple Music — в конце мая Business оказался на первом месте, а Happiness — на третьем. Во «ВКонтакте» оба релиза набрали свыше 55 миллионов прослушиваний.

Кадр: клип El Problema

Альбомы, несмотря на явно подразумевающееся концептуальное разделение, мало друг от друга отличаются, разве что в Business не так много хулиганских скитов (на Happiness рэпер, к примеру, рыгает на протяжении 40 секунд, а его бывший битмейкер Слава Мэрлоу там же стыдит Алишера за злоупотребление наркотиками). При желании треки с обеих пластинок можно было бы перетасовать — и от этого ничего бы не изменилось. По большому счету это все тот же фирменно-нарциссический изи-рэп о деньгах, сексе, наркотиках и успехе.

Что, конечно же, вполне ожидаемо, просто Моргенштерна с момента его первого громкого успеха куда больше интересует не исследование новых жанров и музыкальное творчество в принципе, а создание бэнгеров. Формулу их разработки он, как ему кажется, нашел еще с выходом «Нового Мерина». Моргенштерн мыслит не альбомами, а синглами, и их у него невероятное множество. Правда, как и в случае с пластинками, различия между ними тоже найти порой затруднительно — проверьте сами.

:enta.ru

5. «Cristal & МОЁТ»

Последний «суперхит» Алишера — ода ему самому с перечислением заслуг и побед в 2020 году. Моргенштерн хвастается, что открыл собственный ресторан, накупил автомобилей, а также получил звание «Женщина года» и стал самым обсуждаемым артистом. Для того чтобы слушатели точно не пропустили ни одного его коммерческого приобретения или полученного звания, в конце ролика все они приводятся в виде списка. За полгода музыкальное видео набрало свыше 80 миллионов просмотров, ну а сам Моргенштерн еще и особняк успел приобрести — вероятно, вскоре нас ждет песня и про это.

4. «Мне пох»

В коллаборации Алишера с российской поп-певицей и видеоблогеркой Клавой Кокой песня «Мне пох» получилась неожиданно лиричной — Кока в ней поет о любви к мужчине, которому, однако, не стоит доверять, и потому отношений между ними не случится. Моргенштерн предстает в своем привычном нигилистическом амплуа: рассказывает, что «купит подругу», что не верит в любовь и что ничего, кроме денег, его не волнует. Ролик, вышедший в начале декабря 2019-го на канале Коки, собрал свыше ста миллионов просмотров.

У меня суки, деньги, тачки,

У меня в сумке пачки, пачки.

Девочка ночью громко плачет,

Ну а мне — а мне пох

Через полгода еще в одном звездном коллабе с Егором Кридом и рэпером Thrill Pill Моргенштерн вновь объявит о своем отношении к девушкам — а именно о готовности их бить. Часть своего куплета исполнитель даже не читает, а проквакивает — демонстрируя, что на содержание трека ему, в общем-то, все равно, главное — попадать в бит. Клип на «Грустную песню» оказался не таким успешным, как совместка с Кокой: опубликованный на YouTube-канале Thrill Pill, он собрал около 70 миллионов просмотров.

Папа хочет дать.

Папа хочет Барби.

Barbie хочет бабки.

Захочу — ударю, шаришь?

3. «Новый Мерин»

Один из первых громких успехов Моргенштерна в целом и определил весь его дальнейший творческий путь — клип про то, как юный артист хвалится только купленным новеньким Mercedes, настолько зашел публике, что с тех пор все главные бэнгеры Алишера так или иначе были про деньги, славу, тачки и сучек. Выложенный в конце лета 2019-го ролик собрал более 100 миллионов просмотров.

2. El Problema

В записанной с только покинувшим Black Star Тимати песне El Problema Моргенштерн сокрушается из-за дилеммы, какую тачку приобрести — Lamborghini или Ferrari . Клип заканчивается бахвальством артистов о том, что они при помощи рекламных интеграций (которых в ролике уйма) сумели заработать 50 миллионов рублей еще до релиза. Этот ролик с середины сентября 2020-го собрал 118 миллионов просмотров. Внимание к нему, в частности, было приковано признанием Моргенштерна и битмейкера Славы Мэрлоу, что они «пукнули в бит трека с Тимати » — использовали в качестве сэмпла для нот преобразованный и завуалированный пердеж Алишера в микрофон.

«Вся страна будет слушать мой пердеж и даже не догадается об этом», — хвастался рэпер на видеозаписи, сделанной во время работы над песней. Через несколько дней после публикации записи в сети появилось видео с извинениями музыкантов перед Тимати. Впрочем, конфликт этот мог запросто оказаться искусственным: Моргенштерн уже разыгрывал подобную партию, выпуская свой главный хит.

1. Cadillac

На еще одну композицию с маркой автомобиля в названии — Cadillac — был снят самый популярный клип Моргенштерна: на момент написания материала он набрал более 120 миллионов просмотров. В этом фите с рэпером Элджеем ( Алексей Узенюк ) Алишер цитирует сам себя — фраза «делать деньги, *****, вот так» уже звучала в песне «Вот так» 2018 года.

Эй, посмотри,

Два мульта на мне — часы,

Три на шее, семь под ж***й,

Мне чуть больше двадцати

Клип на Cadillac был выпущен в начале июня и сопровождался целой чередой скандалов — сначала Алишер вместо ожидаемого видео выпустил ролик под названием «Пососи», которому обиженные поклонники принялись ставить дизлайки. Моргенштерн не растерялся и призвал фанатов установить рекорд по дизлайкам. Что и было сделано — клип стал самым «заминусованным» в российском YouTube, опередив даже видео Тимати и Гуфа на песню «Москва» (сейчас у «Пососи» — 2,5 миллиона дизлайков).

А выпущенный затем клип на Cadillac вскоре пропал из YouTube — Элджей в Instagram заявил, что музыкальное видео выпускаться не будет. Между артистами, по-видимому, произошел биф — Моргенштерн пообещал вернуть ролик, после чего рэперы отфолловили друг друга в соцсетях. Похожая история приключилась с Элджеем во время выхода клипа на песню «Розовое вино», записанную с Федуком; пара поссорилась из-за того, как именно следовало представить композицию — как песню Элджея или Федука. Впрочем, Cadillac вскоре вернулся на YouTube, а Моргенштерн с Узенюком быстро помирились, чем убедили фанатов в том, что конфликт был разыгран ради привлечения внимания.

Выявляется паттерн: при всей однообразности хитов Моргенштерна, в которых он, как правило, бахвалится деньгами, машинами и насыщенной половой жизнью, в провокационных методах их продвижения рэпер чрезвычайно креативен. В интервью блогеру и комику Даниле Поперечному он заявил: «Я все-таки не музыкант, я больше шоумен. Мне больше приносит удовольствие реакция людей и провокация, а не стать каким-то, *****, музыкантом великим. Мне это неинтересно».

Выходок у Моргенштерна предостаточно, с ними артист регулярно (а в последние недели — чуть ли не ежедневно) оказывается в инфополе. И звание самого скандального рэп-артиста Алишер получил вполне заслуженно.

Скандальные выходки

5. Воровал музыку

В плагиате Моргенштерна обвиняют регулярно и зачастую небезосновательно; к примеру, музыку к композиции Turn it on!, фиту с исполнительницей Palc, выпущенному в начале 2019-го, Алишер взял из песни американского рэпера Tekashi 6ix9ine и пуэрториканца Anuel Aа BEBE. Артист открыто заявил об этом в интервью Дудю: «Просто ******* [украл], потому что какой-то тречок надо было сделать».

Помимо этого, рэпера обвиняли в плагиате King рэпера XXXTentacion (на треке «Вечный сон»), De(a)d исполнителей Dmtboy и Hearty («Я съел деда»), «Когда твоя девушка больна» группы «Кино» («Когда буду умирать») и 27 Федука (Cadillac). Так же — бесчисленные сравнения обложек, стиля, внешнего облика и много чего еще. Неудивительно, что с таким обширным перечнем даже очевидные оммажи вроде трека Lollipop («Песенке» группы «Руки Вверх») слушателями стали восприниматься как плагиат.

@morgen_shtern

Последним, кто обвинил Моргенштерна в воровстве, стал рэпер Слава КПСС , заявивший в диссе, что Алишер в новом альбоме украл флоу одного из его сценических образов — Воровской лапы. Речь идет о треке «Последний бит от Славы» с Million Dollar: Happiness, и метод читки там и правда похож на композиции Воровской лапы.

4. Устроил шоу на своем суде

В начале июня Зюзинский районный суд Москвы признал Алишера виновным в пропаганде наркотиков в клипах на треки «Розовое вино-2» и Family, записанные с недавно освободившимся из тюрьмы рэпером Yung Trappa. Артист устроил из процесса шоу: приехал к зданию суда на дорогом спорткаре McLaren 600LT, попытался пройти в здание с кинжалом в трости, записал и выложил в соцсети десятки видео из зала суда. Моргенштерна приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей; своей вины рэпер не признал и справедливо заметил журналистам, что хайп в СМИ, возникший из-за процесса, оказался для него куда ценнее потраченных денег.

3. Сжег сто тысяч рублей

Еще одну сотню тысяч рублей Моргенштерн попросту сжег — в 2018 году он обратился к подписчикам с вопросом, стоит ли ему потратить эти деньги «на шлюх» или превратить в пепел. Поклонники выбрали первое, однако Алишер все равно их спалил; позже он заявил Дудю, что этот перформанс принес ему немало хайпа: «Это же такая дешевая реклама. Всего сто тысяч ты заплатишь, а все будут об этой ***** ****** [ерунде говорить]».

2. Закатил скандал на премии «Муз-ТВ»

На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», прошедшей в начале июня, Моргенштерн закатил скандал, когда награду за «Лучшего исполнителя» вместо него вручили Александру Ревве (комик занимается музыкой под псевдонимом Артур Пирожков ). Победителя определяли зрительским голосованием. Алишер поднялся на сцену и обвинил телеканал в подтасовке результатов. Рэпера наградили за клип El Problema в номинации «Лучшее видео», однако сам он явно планировал забрать все четыре главные премии.

Все это выглядит как еще одна пиар-акция, причем согласованная — хотя бы потому, что именно благодаря скандальной речи Моргенштерна на премию «Муз-ТВ», уже давно никого не интересующую, обратили хоть сколько-то внимания. Впрочем, Алишер в интервью Поперечному утверждает, что «просто взял ситуацию в свои руки».

Этот мув, что «покажите голоса на экран», что я якобы разоблачил, — да все и так все прекрасно понимали. Зато какое шоу!

Это не единственный раз, когда Моргенштерн превращает в спектакль признание своих заслуг: в ноябре 2020-го на премии GQ «Человек года», забирая награду в категории «Лучший музыкант», Алишер выступил с речью, которую в 2012-м на этом же мероприятии толкнул хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron ( Мирон Федоров ). Включая части про жизнь на окраине Лондона и татуировщика Саню из Прибалтики. В общем-то понятно, почему артиста так любят приглашать на премии — он готов и в платье за званием «Женщина года» на сцену выйти

1. Открыл ресторан в разгар пандемии

В конце октября 2020-го Моргенштерн открыл в центре Москвы ресторан Kaif Provenance. Не помешали его планам ни пандемия коронавируса, ни бешеные суммы на ремонт и реновацию помещения (70 миллионов рублей) ни то, что большинство его подписчиков позволить себе обед в этом заведении, скорее всего, не смогут. «Это как минимум классная игрушка. Это не сделано, чтобы заработать денег. Если бы я хотел заработать денег — я бы открыл, *****, закусочную или бургерную, школьников кормить», — говорил рэпер Дудю.

@morgen_shtern

Моргенштерн стал звездой благодаря хоть и не всегда искреннему, но прямолинейному, даже слегка наивному понторезничеству. Его нарциссические, простые и во всех смыслах пошлые тексты, которые он даже не дает себе труда четко выговаривать, и образ позолоченного панк-пофигиста, открыто сообщающего поклонникам, что ему нужны только их деньги, идут в контраст с высокодуховной «любовью к фанатам» какого-нибудь Оксимирона (что уж говорить об эстрадных исполнителях). Прием, конечно же, совсем не визионерский; провокации и песни-кричалки были в ходу и у ранних американских SoundСloud-рэперов. Но сумасшедший успех Моргенштерна любопытен именно в контексте той страны, в которой он стал суперзвездой благодаря своим выходкам, — в России подобных антигероев можно пересчитать по пальцам, и спрос на них невероятно высок.

Нигилистическое, наплевательское отношение Моргенштерна к нормам морали и к фанатам оказалось близко представителям его собственного поколения и более поздних поколений, поскольку ощущается куда более искренним на фоне бесконечной цензуры, пропаганды и искусственно выращенных звезд. Словом, если в чем-то Алишер и гениален, так это в умении заставить массы людей слушать свои мем-песни и однообразные бэнгеры.

И, естественно, такое поведение привлекает массу хейтеров, обвиняющих артиста во всех смертных грехах; при этом ничего по-настоящему ужасного и из ряда вон выходящего Моргенштерн вроде бы и не совершал. Хоть Алишер и квакает об избиениях женщин в «Грустной песне», в насилии его, как Тентасьона, никто не обвинял. Его заигрывания с бандитской эстетикой в одном из последних клипов — на песню Pablo — остаются именно что сценическим образом: в банду, как Текаши, он не вступал и не пытался расправиться с ненавистниками. Ну, а за пропаганду веществ в треках, спасибо непоследовательной и драконовской антинаркотической политике России, можно привлечь каждого второго российского рэпера.