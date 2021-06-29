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«У меня деньги, тачки» Почему вся Россия говорит о Моргенштерне

Lenta.ru
4 часа назад
Последние несколько недель 23-летний рэпер Моргенштерн не исчезает из заголовков СМИ: артист выпустил четыре клипа, набравшие в сумме более 60 миллионов просмотров, был осужден за пропаганду наркотиков в песнях, получил предложение руки и сердца от своей девушки, устроил скандал на музыкальной премии, попал в больницу и успел выпустить сразу два альбома с разницей в неделю. «Лента.ру» рассказывает, почему вся Россия говорит о 23-летнем рэпере из Уфы, чем он прославился и в чем секрет его популярности.
«У меня деньги, тачки» Почему все говорят о Моргенштерне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Последние альбомы

Видео дня
В конце мая Моргенштерн выпустил четвертый студийный альбом Million Dollar: Happiness (название его, по-видимому, — камень в огород рэперу Pharaoh, последняя пластинка которого носит название Million Dollar Depression), а неделю спустя — пятый, Million Dollar: Business. Оба релиза оказались относительно популярными — свыше миллиона прослушиваний на Spotify собрали более половины треков с Happiness (один из них, бэнгер Show, и вовсе шесть миллионов), на Buisness до миллиона достали почти все композиции. Обе пластинки две недели находились в топе чарта Apple Music — в конце мая Business оказался на первом месте, а Happiness — на третьем. Во «ВКонтакте» оба релиза набрали свыше 55 миллионов прослушиваний.
Кадр: клип El Problema
Альбомы, несмотря на явно подразумевающееся концептуальное разделение, мало друг от друга отличаются, разве что в Business не так много хулиганских скитов (на Happiness рэпер, к примеру, рыгает на протяжении 40 секунд, а его бывший битмейкер Слава Мэрлоу там же стыдит Алишера за злоупотребление наркотиками). При желании треки с обеих пластинок можно было бы перетасовать — и от этого ничего бы не изменилось. По большому счету это все тот же фирменно-нарциссический изи-рэп о деньгах, сексе, наркотиках и успехе.
Что, конечно же, вполне ожидаемо, просто Моргенштерна с момента его первого громкого успеха куда больше интересует не исследование новых жанров и музыкальное творчество в принципе, а создание бэнгеров. Формулу их разработки он, как ему кажется, нашел еще с выходом «Нового Мерина». Моргенштерн мыслит не альбомами, а синглами, и их у него невероятное множество. Правда, как и в случае с пластинками, различия между ними тоже найти порой затруднительно — проверьте сами.
:enta.ru

5. «Cristal & МОЁТ»

Последний «суперхит» Алишера — ода ему самому с перечислением заслуг и побед в 2020 году. Моргенштерн хвастается, что открыл собственный ресторан, накупил автомобилей, а также получил звание «Женщина года» и стал самым обсуждаемым артистом. Для того чтобы слушатели точно не пропустили ни одного его коммерческого приобретения или полученного звания, в конце ролика все они приводятся в виде списка. За полгода музыкальное видео набрало свыше 80 миллионов просмотров, ну а сам Моргенштерн еще и особняк успел приобрести — вероятно, вскоре нас ждет песня и про это.

4. «Мне пох»

В коллаборации Алишера с российской поп-певицей и видеоблогеркой Клавой Кокой песня «Мне пох» получилась неожиданно лиричной — Кока в ней поет о любви к мужчине, которому, однако, не стоит доверять, и потому отношений между ними не случится. Моргенштерн предстает в своем привычном нигилистическом амплуа: рассказывает, что «купит подругу», что не верит в любовь и что ничего, кроме денег, его не волнует. Ролик, вышедший в начале декабря 2019-го на канале Коки, собрал свыше ста миллионов просмотров.
У меня суки, деньги, тачки,
У меня в сумке пачки, пачки.
Девочка ночью громко плачет,
Ну а мне — а мне пох
Через полгода еще в одном звездном коллабе с Егором Кридом и рэпером Thrill Pill Моргенштерн вновь объявит о своем отношении к девушкам — а именно о готовности их бить. Часть своего куплета исполнитель даже не читает, а проквакивает — демонстрируя, что на содержание трека ему, в общем-то, все равно, главное — попадать в бит. Клип на «Грустную песню» оказался не таким успешным, как совместка с Кокой: опубликованный на YouTube-канале Thrill Pill, он собрал около 70 миллионов просмотров.
Папа хочет дать.
Папа хочет Барби.
Barbie хочет бабки.
Захочу — ударю, шаришь?

3. «Новый Мерин»

Один из первых громких успехов Моргенштерна в целом и определил весь его дальнейший творческий путь — клип про то, как юный артист хвалится только купленным новеньким Mercedes, настолько зашел публике, что с тех пор все главные бэнгеры Алишера так или иначе были про деньги, славу, тачки и сучек. Выложенный в конце лета 2019-го ролик собрал более 100 миллионов просмотров.

2. El Problema

В записанной с только покинувшим Black Star Тимати песне El Problema Моргенштерн сокрушается из-за дилеммы, какую тачку приобрести — Lamborghini или Ferrari. Клип заканчивается бахвальством артистов о том, что они при помощи рекламных интеграций (которых в ролике уйма) сумели заработать 50 миллионов рублей еще до релиза. Этот ролик с середины сентября 2020-го собрал 118 миллионов просмотров. Внимание к нему, в частности, было приковано признанием Моргенштерна и битмейкера Славы Мэрлоу, что они «пукнули в бит трека с Тимати» — использовали в качестве сэмпла для нот преобразованный и завуалированный пердеж Алишера в микрофон.
«Вся страна будет слушать мой пердеж и даже не догадается об этом», — хвастался рэпер на видеозаписи, сделанной во время работы над песней. Через несколько дней после публикации записи в сети появилось видео с извинениями музыкантов перед Тимати. Впрочем, конфликт этот мог запросто оказаться искусственным: Моргенштерн уже разыгрывал подобную партию, выпуская свой главный хит.

1. Cadillac

На еще одну композицию с маркой автомобиля в названии — Cadillac — был снят самый популярный клип Моргенштерна: на момент написания материала он набрал более 120 миллионов просмотров. В этом фите с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) Алишер цитирует сам себя — фраза «делать деньги, *****, вот так» уже звучала в песне «Вот так» 2018 года.
Эй, посмотри,
Два мульта на мне — часы,
Три на шее, семь под ж***й,
Мне чуть больше двадцати
Клип на Cadillac был выпущен в начале июня и сопровождался целой чередой скандалов — сначала Алишер вместо ожидаемого видео выпустил ролик под названием «Пососи», которому обиженные поклонники принялись ставить дизлайки. Моргенштерн не растерялся и призвал фанатов установить рекорд по дизлайкам. Что и было сделано — клип стал самым «заминусованным» в российском YouTube, опередив даже видео Тимати и Гуфа на песню «Москва» (сейчас у «Пососи» — 2,5 миллиона дизлайков).
А выпущенный затем клип на Cadillac вскоре пропал из YouTube — Элджей в Instagram заявил, что музыкальное видео выпускаться не будет. Между артистами, по-видимому, произошел биф — Моргенштерн пообещал вернуть ролик, после чего рэперы отфолловили друг друга в соцсетях. Похожая история приключилась с Элджеем во время выхода клипа на песню «Розовое вино», записанную с Федуком; пара поссорилась из-за того, как именно следовало представить композицию — как песню Элджея или Федука. Впрочем, Cadillac вскоре вернулся на YouTube, а Моргенштерн с Узенюком быстро помирились, чем убедили фанатов в том, что конфликт был разыгран ради привлечения внимания.
Выявляется паттерн: при всей однообразности хитов Моргенштерна, в которых он, как правило, бахвалится деньгами, машинами и насыщенной половой жизнью, в провокационных методах их продвижения рэпер чрезвычайно креативен. В интервью блогеру и комику Даниле Поперечному он заявил: «Я все-таки не музыкант, я больше шоумен. Мне больше приносит удовольствие реакция людей и провокация, а не стать каким-то, *****, музыкантом великим. Мне это неинтересно».
Выходок у Моргенштерна предостаточно, с ними артист регулярно (а в последние недели — чуть ли не ежедневно) оказывается в инфополе. И звание самого скандального рэп-артиста Алишер получил вполне заслуженно.

Скандальные выходки

5. Воровал музыку

В плагиате Моргенштерна обвиняют регулярно и зачастую небезосновательно; к примеру, музыку к композиции Turn it on!, фиту с исполнительницей Palc, выпущенному в начале 2019-го, Алишер взял из песни американского рэпера Tekashi 6ix9ine и пуэрториканца Anuel Aа BEBE. Артист открыто заявил об этом в интервью Дудю: «Просто ******* [украл], потому что какой-то тречок надо было сделать».
Помимо этого, рэпера обвиняли в плагиате King рэпера XXXTentacion (на треке «Вечный сон»), De(a)d исполнителей Dmtboy и Hearty («Я съел деда»), «Когда твоя девушка больна» группы «Кино» («Когда буду умирать») и 27 Федука (Cadillac). Так же — бесчисленные сравнения обложек, стиля, внешнего облика и много чего еще. Неудивительно, что с таким обширным перечнем даже очевидные оммажи вроде трека Lollipop («Песенке» группы «Руки Вверх») слушателями стали восприниматься как плагиат.
@morgen_shtern
Последним, кто обвинил Моргенштерна в воровстве, стал рэпер Слава КПСС, заявивший в диссе, что Алишер в новом альбоме украл флоу одного из его сценических образов — Воровской лапы. Речь идет о треке «Последний бит от Славы» с Million Dollar: Happiness, и метод читки там и правда похож на композиции Воровской лапы.

4. Устроил шоу на своем суде

В начале июня Зюзинский районный суд Москвы признал Алишера виновным в пропаганде наркотиков в клипах на треки «Розовое вино-2» и Family, записанные с недавно освободившимся из тюрьмы рэпером Yung Trappa. Артист устроил из процесса шоу: приехал к зданию суда на дорогом спорткаре McLaren 600LT, попытался пройти в здание с кинжалом в трости, записал и выложил в соцсети десятки видео из зала суда. Моргенштерна приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей; своей вины рэпер не признал и справедливо заметил журналистам, что хайп в СМИ, возникший из-за процесса, оказался для него куда ценнее потраченных денег.

3. Сжег сто тысяч рублей

Еще одну сотню тысяч рублей Моргенштерн попросту сжег — в 2018 году он обратился к подписчикам с вопросом, стоит ли ему потратить эти деньги «на шлюх» или превратить в пепел. Поклонники выбрали первое, однако Алишер все равно их спалил; позже он заявил Дудю, что этот перформанс принес ему немало хайпа: «Это же такая дешевая реклама. Всего сто тысяч ты заплатишь, а все будут об этой ***** ****** [ерунде говорить]».

2. Закатил скандал на премии «Муз-ТВ»

На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», прошедшей в начале июня, Моргенштерн закатил скандал, когда награду за «Лучшего исполнителя» вместо него вручили Александру Ревве (комик занимается музыкой под псевдонимом Артур Пирожков). Победителя определяли зрительским голосованием. Алишер поднялся на сцену и обвинил телеканал в подтасовке результатов. Рэпера наградили за клип El Problema в номинации «Лучшее видео», однако сам он явно планировал забрать все четыре главные премии.
Все это выглядит как еще одна пиар-акция, причем согласованная — хотя бы потому, что именно благодаря скандальной речи Моргенштерна на премию «Муз-ТВ», уже давно никого не интересующую, обратили хоть сколько-то внимания. Впрочем, Алишер в интервью Поперечному утверждает, что «просто взял ситуацию в свои руки».
Этот мув, что «покажите голоса на экран», что я якобы разоблачил, — да все и так все прекрасно понимали. Зато какое шоу!
Это не единственный раз, когда Моргенштерн превращает в спектакль признание своих заслуг: в ноябре 2020-го на премии GQ «Человек года», забирая награду в категории «Лучший музыкант», Алишер выступил с речью, которую в 2012-м на этом же мероприятии толкнул хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров). Включая части про жизнь на окраине Лондона и татуировщика Саню из Прибалтики. В общем-то понятно, почему артиста так любят приглашать на премии — он готов и в платье за званием «Женщина года» на сцену выйти.

1. Открыл ресторан в разгар пандемии

В конце октября 2020-го Моргенштерн открыл в центре Москвы ресторан Kaif Provenance. Не помешали его планам ни пандемия коронавируса, ни бешеные суммы на ремонт и реновацию помещения (70 миллионов рублей) ни то, что большинство его подписчиков позволить себе обед в этом заведении, скорее всего, не смогут. «Это как минимум классная игрушка. Это не сделано, чтобы заработать денег. Если бы я хотел заработать денег — я бы открыл, *****, закусочную или бургерную, школьников кормить», — говорил рэпер Дудю.
@morgen_shtern
Моргенштерн стал звездой благодаря хоть и не всегда искреннему, но прямолинейному, даже слегка наивному понторезничеству. Его нарциссические, простые и во всех смыслах пошлые тексты, которые он даже не дает себе труда четко выговаривать, и образ позолоченного панк-пофигиста, открыто сообщающего поклонникам, что ему нужны только их деньги, идут в контраст с высокодуховной «любовью к фанатам» какого-нибудь Оксимирона (что уж говорить об эстрадных исполнителях). Прием, конечно же, совсем не визионерский; провокации и песни-кричалки были в ходу и у ранних американских SoundСloud-рэперов. Но сумасшедший успех Моргенштерна любопытен именно в контексте той страны, в которой он стал суперзвездой благодаря своим выходкам, — в России подобных антигероев можно пересчитать по пальцам, и спрос на них невероятно высок.
Нигилистическое, наплевательское отношение Моргенштерна к нормам морали и к фанатам оказалось близко представителям его собственного поколения и более поздних поколений, поскольку ощущается куда более искренним на фоне бесконечной цензуры, пропаганды и искусственно выращенных звезд. Словом, если в чем-то Алишер и гениален, так это в умении заставить массы людей слушать свои мем-песни и однообразные бэнгеры.
И, естественно, такое поведение привлекает массу хейтеров, обвиняющих артиста во всех смертных грехах; при этом ничего по-настоящему ужасного и из ряда вон выходящего Моргенштерн вроде бы и не совершал. Хоть Алишер и квакает об избиениях женщин в «Грустной песне», в насилии его, как Тентасьона, никто не обвинял. Его заигрывания с бандитской эстетикой в одном из последних клипов — на песню Pablo — остаются именно что сценическим образом: в банду, как Текаши, он не вступал и не пытался расправиться с ненавистниками. Ну, а за пропаганду веществ в треках, спасибо непоследовательной и драконовской антинаркотической политике России, можно привлечь каждого второго российского рэпера.
Другое дело, что кроме провокаций и откровенного показушничества Моргенштерн в музыке ничем не занимается (по крайней мере начиная с «Легендарной пыли» — в ранних его работах еще были намеки на какую-то искренность в треках). Начав делать бэнгеры, Алишер так и не смог остановиться, поэтому песни с обоих Million Dollar так похожи на треки с «Легендарной пыли», поэтому из этих пластинок о личности рэпера и его переживаниях почти ничего не узнать, поэтому в интервью Моргенштерн все больше рассуждает о том, что будет делать, «когда закончится хайп», и поэтому все чаще устраивает внемузыкальные провокации и пускается в бизнес-авантюры вроде открытия ресторана в пандемию или собственного охранного предприятия. Так что не исключено, что рано или поздно Моргенштерн отойдет от музыки, но в инфополе непременно останется — слишком уж комфортно он себя там чувствует, и неважно, идет ли речь о видеоблогинге, ТикТоке, передаче «Модный приговор» или эстрадной сцене с Дмитрием Нагиевым и Ксенией Собчак по соседству.
Звёзды,Алексей Узенюк,Мирон Федоров,Артур Пирожков,Гуф,Крид,Тимати,Ксения Собчак,Ferrari,КПСС,Apple,Lenta.ru,
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