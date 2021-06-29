Оперная певица Мария Максакова рассказала о том, как изменились ее взаимоотношения за 13 лет с бывшим мужем Владимиром Тюриным . По ее словам, она получает угрозы от экс-супруга. Об этом исполнительница заявила в эфире программы "Судьба человека".

Артистка призналась, что Тюрин повел себя благородно, когда в ее жизни появился Вороненков. Он встретился с Денисом и обратился к нему со словами:

"Я вижу, что ты нормальный мужик. И я уверен, что ты сможешь Машу сделать счастливой".

Но лишь позже Максакова поняла, что эта была ложь. Когда депутатские полномочия Марии и Дениса закончились, экс-супруг звезды сделал все, чтобы они не переизбрались на второй срок.

Кроме того, Тюрин забрал у певицы детей, настроил дочь и сына против матери, пытается лишить Марию оставшейся недвижимости. Певица не исключает, что бывший муж участвовал в уголовном деле против Вороненкова. Более того, по ее словам, Владимир угрожает ей смертью, если та не перестанет бороться с ним.

"Моим знакомым и друзьям поступают от него угрозы: если я буду продолжать бороться за недвижимость, меня постигнет участь Вороненкова. Раньше он меня жалел, но так как я много болтаю, его терпению приходит конец. Если я не отдам добровольно все, что он хочет у меня забрать, он разберется со мной по-другому",