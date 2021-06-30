Дава заявил о планах участия в шоу "Холостяк"

Хоть Ольга Бузова
и осталась для Манукяна в прошлом, ее главный подарок для Давы (уровень славы и ценные знакомства в кругу звезд) помогает ему удержаться на плаву в жестоком мире шоу-бизнеса и брать новые высоты. Сейчас на его счету уже два шоу: кулинарное и телестройка «Дом-2». Но экс-влюбленный певицы не собирается останавливаться на достигнутом и планирует завоевать зрителей еще одного проекта: «Холостяк».
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Дава, конечно же, не упустил момент хайпануть на этой теме в Instagram и со всей серьезностью отнесся к перспективе принять участие в шоу, заявив, что у него бы точно был бы шанс найти реальную любовь.
«А, прикиньте, я буду первым холостяком, у кого после шоу получится построить отношения»,
— спровоцировал Манукян волну комментариев на своей страничке.
Публика, к слову, положительно отреагировала на рассуждения владельца профиля в социальной сети, но, разумеется, не без иронии
«Бузовский мальчонка соскучился по женской ласке?», «Пусть идет, там как раз место для фриков. Его там давно ждут», «Что не сделаешь ради бабла, и хлеб у бузовой отберешь, и на холостяк сходишь», «Дав, наверное, это будет лучший «Холостяк». И смотреть его будет вся страна. В общем, ждем тебя там»,
— пишут подписчики блогера.