Янковский и Пожарская стали родителями

Сообщается, что 26 июня у пары родился сын, которого назвали Олег. Таким образом, он стал полным тезкой своего прадедушки — знаменитого актера.

О романе Дианы Пожарской и Ивана Янковского стала известно в прошлом году, но информация оставалась на уровне слухов. В марте этого года влюбленные подтвердили свои отношения.