Янковский и Пожарская стали родителями

Фото: @ivanfilippovich@ivanfilippovich
Сообщается, что 26 июня у пары родился сын, которого назвали Олег. Таким образом, он стал полным тезкой своего прадедушки — знаменитого актера.
"26.06.21. Hey Boy Mum and Dad time @dianapozharskaya люблю тебя , ты герой и солнышко Lets go .... El PaPi Олег Иванович", — написал в посте Иван Янковский.
Точно такими же фотографиями поделилась Диана Пожарская и написала:
"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!! 26.06.2021"
Лицо ребенка пара пока показывать не стала.
О романе Дианы Пожарской и Ивана Янковского стала известно в прошлом году, но информация оставалась на уровне слухов. В марте этого года влюбленные подтвердили свои отношения.