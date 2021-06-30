Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Янковский и Пожарская стали родителями

Елизавета Назарова
1 час назад
Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. Об этом звезды сообщили в своих Instagram.
Янковский и Пожарская стали родителями
Фото: @ivanfilippovich@ivanfilippovich
Сообщается, что 26 июня у пары родился сын, которого назвали Олег. Таким образом, он стал полным тезкой своего прадедушки — знаменитого актера.
"26.06.21. Hey Boy Mum and Dad time @dianapozharskaya люблю тебя , ты герой и солнышко Lets go .... El PaPi Олег Иванович", — написал в посте Иван Янковский.
@ivanfilippovich
Точно такими же фотографиями поделилась Диана Пожарская и написала:
"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!! 26.06.2021"
Лицо ребенка пара пока показывать не стала.
О романе Дианы Пожарской и Ивана Янковского стала известно в прошлом году, но информация оставалась на уровне слухов. В марте этого года влюбленные подтвердили свои отношения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь.
Звёзды,Диана Пожарская,принц Гарри,Иван Янковский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители