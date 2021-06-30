"Жалко ее": Тарасов предложил Бузовой встретиться

Футболист Дмитрий Тарасов предложил своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой встретиться. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам спортсмена, он решил поддержать экс-супругу после расставания с Давой.

Также футболист напомнил, почему они расстались с Бузовой. На тот момент она думала о карьере, а он уже хотел детей.