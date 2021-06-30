"Жалко ее": Тарасов предложил Бузовой встретиться

Футболист Дмитрий Тарасов предложил своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой встретиться. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Фото: @tarasov23@tarasov23
По словам спортсмена, он решил поддержать экс-супругу после расставания с Давой.
"Мне стало грустно, жалко ее. Посоветовался с женой, сказал: "Давай поддержим Олю. Жалко ее по-человечески". Я принял решение написать ей в Direct. Оля ответила. Перекинулись парой фраз и договорились о встрече", - сказал Тарасов в видео в Stories.
Также футболист напомнил, почему они расстались с Бузовой. На тот момент она думала о карьере, а он уже хотел детей.