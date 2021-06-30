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"Мне стало жалко ее": Тарасов предложил Бузовой встретиться

Анна Арсеньева
1 час назад
Футболист Дмитрий Тарасов предложил своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой встретиться. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
"Жалко ее": Тарасов предложил Бузовой встретиться
Фото: @tarasov23@tarasov23
По словам спортсмена, он решил поддержать экс-супругу после расставания с Давой.
"Мне стало грустно, жалко ее. Посоветовался с женой, сказал: "Давай поддержим Олю. Жалко ее по-человечески". Я принял решение написать ей в Direct. Оля ответила. Перекинулись парой фраз и договорились о встрече", - сказал Тарасов в видео в Stories.
Также футболист напомнил, почему они расстались с Бузовой. На тот момент она думала о карьере, а он уже хотел детей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Янковский и Пожарская стали родителями.
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