Тимати подарил дочери кольцо с бриллиантом

Рэпер Тимати подарил своей семилетней дочери Алисе кольцо с желтым бриллиантом. Он показал видео вручения презента в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @simona280 @simona280

Несколько дней назад Тимати опубликовал ролик, в котором его дочь задается вопросом, почему он подарил кольцо победительнице "Холостяка", а не ей.

"Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву", - написал Тимати.

@simona280