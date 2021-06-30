Тимати подарил дочери кольцо с бриллиантом

Рэпер Тимати подарил своей семилетней дочери Алисе кольцо с желтым бриллиантом. Он показал видео вручения презента в своем Instagram-аккаунте.Несколько дней назад Тимати опубликовал ролик, в котором его дочь задается вопросом, почему он подарил кольцо победительнице "Холостяка", а не ей."Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву", - написал Тимати.@simona280Артист подарил дочери украшение Jacob & Co. Самое простое кольцо бренда стоит 250 тысяч рублей, а с бриллиантами - не менее миллиона рублей.Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарасов предложил Бузовой встретиться.