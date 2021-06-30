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Тимати подарил семилетней дочери кольцо с бриллиантом

Анна Арсеньева
1 час назад
Рэпер Тимати подарил своей семилетней дочери Алисе кольцо с желтым бриллиантом. Он показал видео вручения презента в своем Instagram-аккаунте.
Тимати подарил дочери кольцо с бриллиантом
Фото: @simona280@simona280
Несколько дней назад Тимати опубликовал ролик, в котором его дочь задается вопросом, почему он подарил кольцо победительнице "Холостяка", а не ей.
"Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву", - написал Тимати.
@simona280
Артист подарил дочери украшение Jacob & Co. Самое простое кольцо бренда стоит 250 тысяч рублей, а с бриллиантами - не менее миллиона рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарасов предложил Бузовой встретиться.
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