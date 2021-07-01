Моргенштерн: "Я потратил 200 тысяч рублей на эскортницу"

Рэпер отметил, что раньше регулярно пользовался услугами эскортниц и не видит в этом ничего постыдного и плохого. Он добавил, что самая дорогая проститутка, которую он заказывал, стоила 200 тыс. рублей.

Моргенштерн считает, что девушкам намного проще устроить свою жизнь, чем мужчинам. Рэпер подчеркнул, что не стал бы заниматься тем, что делает сейчас, если бы родился девушкой. Он сказал, что если бы был женщиной, то просто нашел бы богатого мужчину и жил бы за его счет до конца своих дней. Моргенштер убежден в том, что из него получилась бы отличная девушка легкого поведения.