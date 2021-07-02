Домработница рассказала о жизни в семье Пугачевой

Отмечается, что женщина два года состояла в браке, однако с супругом не виделась из-за того, что жила в доме Примадонны российской эстрады, постоянно работая. Дороднова также призналась, что у нее были беременности от разных мужчин, но она ни разу не пожелала оставить ребенка.

Известно, что Людмила Дороднова стала домработницей у певицы Тамары Миансаровой в 1964 году. Спустя 15 лет она устроилась в дом к Алле Пугачевой, которая на тот момент была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. После развода поп-звезды с четвертым мужем Филиппом Киркоровым Дороднова решила остаться горничной у него. Она проработала там до 2020 года. Певец уволил ее, однако до сих пор поддерживает материально.