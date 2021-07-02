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Домработница поделилась подробностями жизни в семье Пугачевой

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой поделилась подробностями жизни в семье артистки и рассказала, почему за все эти годы не завела собственных детей. Об этом горничная Людмила Дороднова вспомнила в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.
Домработница рассказала о жизни в семье Пугачевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что женщина два года состояла в браке, однако с супругом не виделась из-за того, что жила в доме Примадонны российской эстрады, постоянно работая. Дороднова также призналась, что у нее были беременности от разных мужчин, но она ни разу не пожелала оставить ребенка.
«Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла»,
— сказала бывшая домработница Пугачевой в ходе ток-шоу.
Женщина подчеркнула, что сама любит детей, но так как на своих у нее бы не оставалось времени и сил из-за работы, для нее важны дети Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Тамары Миансаровой.
«Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью»,
— подытожила Дороднова.
Известно, что Людмила Дороднова стала домработницей у певицы Тамары Миансаровой в 1964 году. Спустя 15 лет она устроилась в дом к Алле Пугачевой, которая на тот момент была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. После развода поп-звезды с четвертым мужем Филиппом Киркоровым Дороднова решила остаться горничной у него. Она проработала там до 2020 года. Певец уволил ее, однако до сих пор поддерживает материально.
Звёзды,Андрей Малахов,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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